David Beckham, il figlio Romeo torna single: come è finita la storia con Kim

Romeo Beckham torna single: è finita la storia d’amore con Kim Turnball, ex fidanzata del fratello Brooklyn. E in molti si chiedono se sia lui il motivo

Fonte: IPA Romeo Beckham e Kim Turnbull

Continua ad esserci parecchio fermento, sentimentalmente parlando, in casa Beckham: stando a quanto riportato dai rumors internazionali, Romeo, figlio di David e Victoria Beckham, avrebbe interrotto la sua relazione con Kim Turnbull. La storia d’amore, durata 7 mesi, avrebbe alimentato alcuni dissidi tra Romeo e il fratello Brooklyn che non si sarebbe neanche presentato ai 50 anni di papà David. Ma come e perché è finita la storia tra Romeo e Kim?

Romeo Beckham torna single, ecco perché è finita con Kim Turnball

Anche le storie d’amore più belle e promettenti possono giungere al capolinea: così è stato anche per Romeo Beckham, secondogenito della famiglia Beckham, figlio del noto ex calciatore e modello David Beckham e della ex Spice Girls e fashion designer Victoria Adams.

Romeo ha vissuto una storia d’amore breve ma intensa, della durata di circa 7 mesi, con una modella più grande di lui di due anni: Kim Turnbull. Non dev’essere stata però la differenza d’età tra loro, 22 anni Romeo e 24 anni Kim, la causa principale della loro rottura, quanto piuttosto una situazione che ha destato non pochi malumori in famiglia.

Proprio pochi giorni fa David Beckham ha compiuto 50 anni, un traguardo importante che l’ex calciatore ha voluto festeggiare in famiglia con la moglie, i suoi figli (la coppia ha anche altri 2 figli oltre a Brooklyn e Romeo, ovvero Cruz e Harper) e ovviamente gli amici e colleghi più cari, ma durante i festeggiamenti è pesata l’assenza di Brooklyn, il primogenito della coppia Beckham.

Il motivo dell’assenza di Brooklyn potrebbe essere legato proprio alle motivazioni che hanno portato al capolinea la storia d’amore tra suo fratello Romeo e la giovane modella: Kim Turnbull infatti è l’ex fidanzata di Brooklyn.

Questo elemento non è certo passato inosservato ai più attenti, e di certo neanche ai diretti interessati, e sembra abbia portato parecchio malumore sia tra Brooklyn e Romeo, sia tra Nicola Peltz – moglie di Brooklyn – e il resto della famiglia, oltre ad aver allontanato i due fratelli, una volta inseparabili.

Le motivazioni della rottura tra Romeo e Kim tuttavia non sono state rivelate: i due giovani non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali e al momento non hanno pubblicato nulla sui loro profili social in merito alla decisione presa.

La fine della loro storia dunque sembra essersi consumata senza particolari colpi di scena e, almeno all’apparenza, le motivazioni della separazione sembrano essere semplicemente legate alla volontà di prendere strade diverse.

David e Victoria Beckham, una vita da favola ma la faida interna continua

Da fuori non si direbbe certo che David e Victoria Beckham se la passino così male, ma come recita il detto “anche i ricchi piangono” e, anche in casa Beckham, la vita non è tutta rose e fiori. Ultimamente i malumori in famiglia sembrerebbero all’ordine del giorno, tanto che i rumors parlano di vera e propria faida familiare, alimentata soprattutto dall’affair Brooklyn-Romeo e dalle rispettive compagne.

Uno dei motivi delle continue liti sarebbe, secondo i ben informati, il comportamento dei coniugi Beckham nei confronti del primogenito Brooklyn: secondo quanto dichiarato dalla moglie Nicola Peltz, che ha contribuito ad alzare il polverone mediatico intorno ad una delle famiglie più ammirate di sempre, i Beckham sarebbero dei narcisisti che maltrattano il primogenito e non ha esitato a definire il loro comportamento tossico.

Non solo, la situazione si sarebbe inasprita proprio per via del fidanzamento di Romeo Beckham con Kim Turnball, ex fidanzata di Brooklyn: la situazione avrebbe fatto precipitare il rapporto tra i due fratelli e avrebbe peggiorato il rapporto con i genitori, rei di non aver fatto nulla per appianare i dissidi tra loro.

L’assenza di Brooklyn ai 50 anni del padre tuttavia ha lanciato un chiaro segno di allarme di come stiano andando le cose in casa Beckham e ora la fine della storia tra Romeo e Kim getta una speranza di riconciliazione sulla quale però, al momento, non possiamo avanzare ipotesi.

La rottura del rapporto porterà di nuovo pace tra Romeo e Brooklyn o la faida è destinata a continuare?

Di sicuro ora che è tornato single Romeo Beckham potrà buttarsi anima e corpo nella sua carriera, visto che aveva già intrapreso la professione di calciatore per seguire le orme paterne.