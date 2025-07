Victoria Beckham prova a fare pace col figlio Brooklyn, Elton John si mette in mezzo

Getty Images Elton John e Victoria Beckham

Victoria Beckham non vuole perdere suo figlio Brooklyn. Dopo le ultime vicende che hanno creato una frattura ancora più profonda in famiglia, l’ex cantante e stilista ha deciso di porgere un ramoscello d’ulivo al suo primogenito. E nella questione si è intromesso anche Elton John, amico da tempo di Posh Spice e del marito David.

Victoria Beckham, Elton John e la pace con Brooklyn

I rapporti tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori e fratelli sono ormai tesi da mesi, tanto che l’ex modello non ha neppure partecipato alla festa per il cinquantesimo compleanno di David. Tra ripicche e tensioni, Victoria Beckham ha però voluto compiere il primo passo. Ha lasciato un like sui social all’ultimo reel del suo primogenito. Un piccolo gesto che vuol dire tanto.

Soprattutto perché Brooklyn, insieme alla moglie Nicola Peltz, ha smesso recentemente di seguire i fratelli Romeo e Cruz su Instagram. Nella clip il 26enne è intento a cucinare un piatto di pasta al pomodoro mentre è a bordo di uno yacht, utilizzando l’acqua di mare per far bollire gli spaghetti, una mossa che ha diviso i fan, ma che apparentemente ha conquistato sua madre.

La faida della famiglia con Brooklyn e Nicola è in corso fin dal loro sontuoso matrimonio nel 2022, con fonti interne che lasciano intendere una crescente distanza e rapporti più che tesi dietro le quinte.

Il gesto di Victoria sui social media arriva solo pochi giorni dopo un presunto intervento di Elton John, il padrino di Brooklyn, che ha voluto dare il suo contributo per risolvere la questione.

Elton John vuole fare da paciere

Elton John ha deciso di fare da paciere in casa Beckham. Il cantautore è amico da tempo di Victoria e David Beckham ed è padrino di Battesimo di Brooklyn. Il 78enne ha dunque ospitato a pranzo a Cannes il primogenito dei Beckham e sua moglie Nicola. L’incontro si è svolto presso l’esclusivo Beach Club La Guerite. Erano presenti anche il marito di Elton John, David Furnish, e il produttore musicale Andrew Watt.

“Elton in questa disputa è l’equivalente della Svizzera. È assolutamente neutrale. A due anni dal suo ottantesimo compleanno, è un uomo che ha visto e fatto di tutto. E vuole solo che tutti siano felici“, ha detto una fonte al Sun. Aggiungendo che il cantante “adora il suo figlioccio e si diverte un mondo con Nicola, che secondo lui ha un grande senso dell’umorismo”.

A detta dell’insider, l’artista prenderebbe molto sul serio il suo ruolo di padrino di Brooklyn: “Vuole prendersi cura di lui proprio come “consigliere spirituale”. E per questo giudica la frattura che si è creata nella famiglia Beckham “terribilmente triste”. A tal proposito ha suggerito ai giovani sposi, “con gentilezza, di sistemare le cose il prima possibile, perché la vita è breve”.

I problemi tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn sono sorti dopo il matrimonio del ragazzo con Nicola Peltz, attrice ed ereditiera americana. Poi ci sarebbero stati alcuni litigi tra Brooklyn e i fratelli Romeo e Cruz, dovuti anche a Kim Turnbull, ex fidanzata del secondogenito dei Beckham e passato flirt del primogenito.

Un’incomprensione dietro l’altra che ha portato a una frattura profonda: ora è finalmente giunto il tempo di una bella riconciliazione?