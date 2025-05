Fonte: IPA David Beckham

“Nicola sta facendo con Brooklyn quello che Meghan ha fatto con Harry” commenta un preoccupato fan. Le due famiglie reali inglesi si assomigliano, entrambe stanno vivendo la loro personalissima parabola del figliol prodigo. Anche David e Victoria Beckham sono alle prese con un rampollo capriccioso e lontano, si tratta di Brooklyn che, per via di una lite con il fratello Romeo, è mancato ai festeggiamenti per il 50esimo compleanno del papà.

David Beckham, il 50esimo compleanno è rovinato

“Era sconvolto, aveva il cuore spezzato” rivelano fonti vicine alla famiglia. David Beckham ha festeggiato, più di una volta, il suo 50esimo compleanno. La moglie Victoria ha organizzato per lui una festicciola in famiglia e, il giorno dopo, una grande festa con tutti gli amici. C’erano i più famosi d’Inghilterra e oltre, il regista Guy Ritchie, l’attore Tom Cruise, lo chef Gordon Ramsey. A mancare, però, era la persona più importante per David, il primogenito Brooklyn. Già da tempo, il rampollo inglese aveva comunicato l’intenzione di non partecipare alla festa. “David e Victoria – rivela la fonte chiacchierona – hanno sperato disperatamente che cambiasse idea. È un colpo al cuore, fa male a tutta la famiglia, compresi i nonni e i fratelli”.

Mentre il fratello maggiore disertava, gli altri giovani Beckham erano al fianco del padre in questo giorno così importante. C’erano la piccola Harper Seven (splendida con l’abito blu uguale a quello della mamma) e i due fratelloni Romeo e Cruz, quest’ultimo in compagnia della fidanzata Kim Turnbull. C’erano i nonni, gli zii e i cugini, la famiglia era al completo. Gli unici assenti erano Brooklyn e la moglie Nicola Peltz. La loro assenza è il risultato di una faida familiare, di un triangolo d’amore mai interrotto, che ha sta causando non pochi dispiaceri alla famiglia Beckham.

Brooklyn e Romeo: la lite a causa di una ragazza

Pare, rivela TMZ, che il primogenito e la moglie abbiano chiesto ai genitori di poter festeggiare privatamente, prima o dopo il grande party, per non dover così incontrare il fratello minore e, soprattutto, la sua nuova fidanzata, la modella Kim Turnbull. Sarebbe proprio lei, infatti, il motivo per cui Brooklyn e Romeo hanno smesso di rivolgersi la parola, impasse che si protrae ormai da mesi. Pare che Kim, in passato, abbia avuto un flirt con Brooklyn, ma non si tratta di gelosia. Il fratello maggiore sarebbe preoccupato per il fratellino, finito, secondo lui, nelle grinfie di un’approfittatrice, non davvero innamorata di lui ma solo interessata a far parte della facoltosa famiglia Beckham.

Fonte: ANSA

Lo screzio tra i due fratelli si è espanso fino a coinvolgere tutta la famiglia. Brooklyn e Victoria hanno smesso di prendere parte alle riunioni di famiglia e di essere presenti alle grandi occasioni. I due non c’erano alla sfilata di Victoria a Parigi (Romeo e Kim erano invece in prima fila), né hanno fatto gli auguri di compleanno alla mamma (per lo meno non pubblicamente). La festa per il 50esimo compleanno di David è soltanto l’ultima diserzione del primogenito. Uno bello smacco per la famiglia Beckham che aveva fatto dell’unione la sua forza. I figli, ha scritto il calciatore in questi giorni di bilanci, sono “il motivo per cui mi alzo dal letto ogni giorno”, il suo “più grande successo”.