Nicola Peltz, coniglietta di Halloween: Brooklyn Beckham è pazzo di lei

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Nicola Peltz

Con una dose di audacia e stile, Nicola Peltz ha deciso di incantare i fan con un look da coniglietta di Halloween che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La giovane attrice e modella, sposata con Brooklyn Beckham, ha postato una serie di scatti in cui appare in un costume ispirato al celebre Playboy Bunny, riscaldando la stagione di Halloween con il suo carisma. E Brooklyn, il marito innamorato, non ha mancato di dichiarare la sua passione per Nicola, definendo la loro unione come ancora nella “fase della luna di miele”.

Nicola Peltz, coniglietta chic e audace

Nicola Peltz ha scelto un costume da coniglietta che richiama lo stile iconico del Playboy Bunny, incarnando la femminilità audace e senza tempo di questo look.

Nel suo post su Instagram, Nicola si mostra in un body nero satinato che mette in risalto la sua silhouette scolpita, sottolineando il decolleté e le gambe toniche.

Il costume è completato da dettagli che riportano immediatamente alla mente l’estetica Playboy: un paio di guanti neri eleganti, un collare con papillon e le inconfondibili orecchie da coniglietta, che conferiscono un tocco giocoso e seducente al look. Per il suo Halloween, Nicola ha anche sfoggiato una parrucca biondo platino, richiamando la sua immagine da “bionda esplosiva” e reinterpretando così un aspetto che le è già appartenuto in passato.

Fonte: IPA

Brooklyn Beckham, dal canto suo, si è presentato con uno stile completamente diverso, in tenuta casual per la sua apparizione al Today Show a New York, dove era invitato per promuovere la sua nuova linea di salse piccanti, Cloud23.

Indossava un maglione color crema, jeans e sneakers bianche “usurate”, un look semplice che però metteva in risalto il suo fascino rilassato. Ma anche durante l’intervista, il giovane Beckham ha mostrato di essere perdutamente innamorato di Nicola, definendo il loro matrimonio ancora come una “luna di miele”.

Dopo un matrimonio sfarzoso dal valore di 3 milioni di sterline, celebrato ad aprile 2022, i due giovani innamorati si trovano ora al centro di una battaglia legale. La famiglia Peltz è infatti coinvolta in un contenzioso con le wedding planner che hanno organizzato le nozze, con accuse reciproche e una causa che si preannuncia “più agguerrita che mai”.

Brooklyn Beckham: “Sposare Nicola è la cosa migliore che mi sia mai capitata”

Mentre Nicola sfoggiava il suo costume audace e ricco di fascino per Halloween, Brooklyn non ha mancato di raccontare dettagli sulla loro vita di coppia. Durante l’intervista, Brooklyn ha parlato dell’amore che li lega e dell’ammirazione che nutre per sua moglie.

“Mio padre mi ha sempre detto di trovare la persona giusta, quella con cui passare il resto della tua vita. E io l’ho trovata in Nicola”, ha dichiarato Brooklyn con orgoglio, ricordando i consigli del celebre papà, David Beckham.

Fonte: IPA

Anche Victoria e David Beckham sono grandi fan di Nicola, e il legame affettuoso che unisce le due famiglie sembra rendere ancora più speciale la loro relazione. “Mia mamma e mio papà la adorano e vanno d’accordo, e questo mi rende davvero felice”, ha spiegato Brooklyn, mentre la descrizione del costume di Nicola come Playboy Bunny lasciava intuire il lato giocoso della coppia.

La passione tra Nicola Peltz e Brooklyn Beckham: Halloween è più dolce con lei

Per Nicola Peltz, Halloween è stata l’occasione perfetta per reinterpretare il look della coniglietta con uno stile unico, dimostrando ancora una volta la sua capacità di unire eleganza e sensualità. Brooklyn, che osservava fiero la trasformazione della sua Nicola, ha continuato a celebrare la moglie, lodando la loro unione e il legame profondo che li lega. La loro storia d’amore, costellata da momenti di dolcezza e passione, trova in Halloween un altro capitolo memorabile.