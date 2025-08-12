Brooklyn e Nicola Peltz-Beckham, nozze-bis senza Victoria e David: gelo in famiglia

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz rinnovano le promesse, ma l’assenza di Victoria e David accende di nuovo le tensioni familiari

Tre anni dopo il matrimonio da favola celebrato a Palm Beach, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno deciso di rinnovare le promesse. Un gesto romantico, dal sapore vintage, che avrebbe potuto essere l’occasione perfetta per riunire le famiglie. E invece, l’assenza di Victoria e David Beckham — non solo come ospiti, ma perfino all’oscuro dell’evento — ha trasformato il giorno in un nuovo capitolo della saga familiare che ormai da anni cattura l’attenzione di fan e stampa.

Brooklyn e Nicola: un matrimonio da copertina… ma senza i Beckham

Il 2 agosto, nella cornice del Westchester estate di Nelson Peltz a New York, Brooklyn Beckham, 26 anni, e Nicola Peltz, 30, hanno detto di nuovo “sì”. Un rinnovo delle promesse nuziali intimo ma curato nei minimi dettagli, raccontato attraverso le foto condivise sui loro profili Instagram e accompagnato da didascalie dolci come “only love” o “forever my girl”.

Peccato che nessuno della famiglia Beckham fosse lì a festeggiare. Non i genitori, David e Victoria, non i fratelli, non i nonni. Stando alle indiscrezioni, i due avrebbero scoperto dell’evento solo online, attraverso un articolo, rimanendo profondamente feriti dalla scelta. “Questo è stato il colpo finale” avrebbe confidato una fonte, sottolineando come il rapporto, già complicato, sembri ormai irrimediabilmente incrinato.

Il contrasto con il matrimonio del 2022 è evidente: allora, Harper Beckham era stata damigella, la cerimonia era stata un affare di famiglia e mondanità, con ospiti come Serena e Venus Williams, Eva Longoria, Mel B e Mel C. Questa volta, l’aria era decisamente diversa: al fianco di Brooklyn e Nicola, solo la famiglia Peltz e pochi intimi.

L’abito di Nicola: un tuffo nel passato con un tocco couture

Per questa cerimonia-bis, Nicola Peltz ha scelto un abito dal forte valore affettivo. Non un nuovo abito d’alta moda, ma il vestito che sua madre Claudia indossò il giorno del matrimonio con Nelson Peltz, nel 1985. Un pezzo di storia familiare, reinterpretato per l’occasione: il corpetto è stato reso più aderente, le maniche a sbuffo leggermente ridimensionate, e il corpino decorato da delicate applicazioni floreali in rilievo.

Il colore? Un avorio caldo, perfetto per le luci naturali della cerimonia all’aperto. A completare il look, una coroncina floreale bianca che richiama quella portata dalla madre 40 anni fa, sostituita a metà evento da un velo trasparente che aggiungeva un tocco più solenne. In mano, un’unica rosa bianca, scelta minimalista e poetica.

Non è mancato il gioiello più importante: l’anello di fidanzamento originale da 1,3 milioni di sterline, lo stesso del matrimonio del 2022. Il beauty look era studiato per esaltare la pelle luminosa e i tratti di Nicola: capelli lunghi e leggermente ondulati, make-up naturale con focus sugli occhi, labbra nude.

Brooklyn Beckham: eleganza rilassata

Accanto a lei, Brooklyn ha optato per un’eleganza più rilassata. Niente cravatta, solo una camicia bianca impeccabile sotto una giacca nera dal taglio sartoriale, pantaloni coordinati e occhiali da sole. Un look che strizza l’occhio allo stile “cool groom” sempre più diffuso nei matrimoni contemporanei, dove il rigore cede il passo a un’eleganza più fluida e personale.

Le foto condivise lo ritraggono mentre stringe la mano a Nicola, la bacia sulla guancia, o la guarda con quell’espressione innamorata che — almeno davanti all’obiettivo — resta immutata dal loro primo sì.

Il significato (e il peso) di un’assenza

Se i sorrisi nelle foto parlano di un momento speciale, le voci dietro le quinte raccontano tutt’altro. La tensione tra i Beckham e i Peltz non è una novità: già nel 2022, prima delle nozze, si parlava di incomprensioni legate all’organizzazione, alla gestione dell’abito da sposa (inizialmente promesso e poi non realizzato da Victoria) e a un presunto primo ballo “dirottato” dalla ex Spice Girl.

Da allora, i rapporti si sarebbero ulteriormente raffreddati. Brooklyn e Nicola non hanno partecipato al 50° compleanno di David Beckham, e i momenti pubblici di riavvicinamento sono stati pochi e sporadici. Questo rinnovo delle promesse, tenuto segreto e senza alcun membro della famiglia Beckham presente, sembra per molti il segnale definitivo di una rottura profonda.