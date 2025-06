Brooklyn Beckham e la moglie assumono l’avvocato di Meghan Markle dopo la lite in famiglia

Fonte: IPA Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sulla scia di Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha deciso di assumere Jenny Afia, un brillante avvocato dello studio legale Schillings, nota per aver rappresentato in passato i Duchi di Sussex.

La decisione arriva in un momento in cui le tensioni con la famiglia Beckham persistono, in particolare dopo l’incidente avvenuto durante le nozze di Brooklyn e Nicola, celebrate nel 2022.

In passato Afia ha difeso la Markle nella sua causa per violazione della privacy e del copyright contro il Mail on Sunday ed è apparsa in un documentario della BBC che affrontava le accuse di bullismo ai danni dell’ex attrice.

Il nuovo avvocato di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si preparano a ogni evenienza. La coppia, la cui faida con David e Victoria Beckham è fonte di continue speculazioni, ha assunto l’avvocato britannico Jenny Afi dello studio legale Schillings.

Una fonte informata ha confermato a E! News che “non si tratta di gestire la reputazione, ma di mettere le cose in chiaro e contrastare la diffusione di disinformazione”.

E, a quanto pare, “non c’è assolutamente alcun collegamento con Meghan e Harry. Schillings è uno studio legale rispettabile con una vasta gamma di clienti”.

“Ironicamente”, ha aggiunto l’insider, “queste informazioni imprecise dimostrano esattamente il motivo per cui si assume un consulente legale: per mettere le cose in chiaro e contrastare la diffusione di disinformazione deliberata”.

Di recente ha però fatto scalpore la cena che Brooklyn e Nicola hanno condiviso con Harry e Meghan, un tempo amici di David e Victoria. Per molti una presa di posizione netta e c’è chi ha già definito la Peltz la nuova Miss Markle. È innegabile che le due storie siano molto simili.

Le tensioni tra Victoria Beckham e la moglie

La notizia dell’assunzione di un legale da parte di Brooklyn e Nicola arriva poco dopo che è stata fatta luce sul presunto motivo che avrebbe scatenato la faida nella famiglia Beckham. A quanto pare tutto sarebbe iniziato al matrimonio tra Brooklyn e Nicola nel 2022, con la madre dello sposo che avrebbe “rovinato” intenzionalmente l’evento, secondo una delle fonti intercettate da People.

La scena si sarebbe svolta durante un’esibizione a sorpresa di Marc Anthony, amico di lunga data dei Beckham, che si era offerto di cantare come regalo di nozze. “Prima che iniziasse la canzone, Marc Anthony ha chiesto a Brooklyn di salire sul palco e poi ha annunciato: ‘La donna più bella della sala stasera, vieni su… Victoria Beckham!’”. Questo annuncio inaspettato avrebbe lasciato l’intera sala in un silenzio tombale, tanto che una seconda fonte ha aggiunto che “si sarebbe potuto sentire cadere uno spillo” per lo shock generale.

“Brooklyn non sapeva bene cosa fare e si è trovato in una situazione imbarazzante e Nicola ha lasciato la stanza piangendo. Alla fine è tornata ed è riuscita a riprendersi per festeggiare il resto del suo matrimonio”.

Dopo quell’episodio, Brooklyn e Nicola “hanno compiuto sforzi nel corso degli anni” per creare un buon legame con i Beckham ma senza successo. Di recente la coppia non ha partecipato neppure ai festeggiamenti per il 50esimo compleanno di David Beckham.

“Hanno cercato di fare pace, ma ogni volta che finalmente riescono a trovare un momento felice, tutto crolla di nuovo“. Centrale in questa narrazione è la figura di Brooklyn Beckham, diviso tra la sua famiglia d’origine e la moglie, che non può fare a meno di supportare.

“Brooklyn si sente combattuto. È la sua famiglia e il suo sangue, ma ha sempre avuto un rapporto complicato con suo padre. Gran parte del loro rapporto è sembrato ‘lavoro’”, ha aggiunto la stessa fonte. Parole che fanno eco al messaggio criptico che ha condiviso da poco su Instagram, in cui affermava che avrebbe “scelto sempre” sua moglie.

Mentre con la famiglia Beckham non scorrerebbe buon sangue, Nicola e Brooklyn avrebbero trovato un solido sostegno nei Peltz. L’attrice ha spesso parlato del profondo legame che la lega ai genitori e ai sette fratelli (“La famiglia è tutto per me, e lo dico con tutto il cuore”).