Nelson Peltz, investitore miliardario e padre di Nicola, rompe il silenzio sul caso Beckham: ironia, riserbo e l’auspicio di un matrimonio felice

IPA Nicola Peltz con i suoi genitori

Nelson Peltz è uno dei più noti investitori statunitensi. Co-fondatore del fondo Trian Fund Management, ha costruito la propria reputazione esercitando un’influenza significativa nei consigli di amministrazione di grandi aziende, tra cui la catena di fast food Wendy’s.

Secondo le stime di Forbes, il suo patrimonio personale si colloca tra 1,6 e 1,8 miliardi di dollari. Da sempre riservato sulla vita privata, Peltz è rimasto a lungo lontano dai riflettori. Una condizione cambiata nelle ultime settimane, quando il suo nome è diventato familiare al grande pubblico come quello del padre dell’attrice Nicola Peltz.

L’attenzione si è accesa in seguito alle dichiarazioni di Brooklyn Beckham, marito di Nicola, che ha interrotto i rapporti con i genitori, David e Victoria Beckham. Il dissidio familiare ha rapidamente assunto dimensioni mediatiche, coinvolgendo indirettamente anche la famiglia Peltz, poco avvezza alla cronaca rosa rispetto ai consuoceri.

Le parole di Nelson Peltz sulla figlia Nicola e Brooklyn Beckham

Durante il WSJ Invest Live, evento organizzato dal Wall Street Journal e dedicato alla comunità finanziaria internazionale, a Nelson Peltz è stato chiesto un commento sulla figlia e sulle recenti vicende familiari finite sui giornali. L’uomo, 83 anni, ha risposto con ironia: “La mia famiglia è stata sulla stampa di recente? Non me ne ero accorto”.

Alla domanda se avesse offerto consigli alla giovane coppia su come gestire l’esposizione mediatica, ha replicato: “Il mio consiglio è di stare lontani dalla stampa. A cosa è servito?”.

Ha poi aggiunto: “Mia figlia e i Beckham sono un’altra storia, e non siamo qui oggi per parlarne”. E non è mancata una dichiarazione di sostegno: “Posso dire che mia figlia è fantastica, mio genero Brooklyn è fantastico e spero che abbiano un matrimonio lungo e felice”.

Chi è Nelson Peltz, il suocero di Brooklyn Beckham

Imprenditore americano, miliardario e noto per il suo carattere forte, Nelson Peltz è diventato uno dei più grandi sostenitori di Brooklyn.

Nato a New York nel 1942, precisamente nel quartiere di Brooklyn (una coincidenza piuttosto divertente), appartiene a un’influente famiglia ebrea con decenni di esperienza nel mondo degli affari.

Figlio di Maurice Herbert Peltz, che lavorava nella distribuzione alimentare, Nelson è cresciuto circondato da camion e magazzini.

Nelson ha frequentato la prestigiosa Wharton School presso l’Università della Pennsylvania ma dopo poco tempo ha abbandonato gli studi. Ha iniziato a lavorare come camionista per l’azienda di famiglia e successivamente, insieme al fratello Robert, l’ha trasformata in un impero.

Quel contatto diretto con la logistica, i margini e le realtà operative hanno plasmato la sua comprensione del business.

Nel tempo, Peltz ha diversificato i suoi investimenti, diventando una delle figure di spicco del capitalismo americano. Da allora, è stato consulente o azionista chiave di colossi come Heinz, Unilever, Mondelēz, Wendy’s, Sysco e Madison Square Garden Company. Politicamente, si è sempre apertamente dichiarato sostenitore di Trump, finanziando addirittura due campagne di Donald.

La ricchezza di Nelson Peltz va oltre le azioni e le partecipazioni societarie. La sua residenza principale è Montsorrel, una tenuta di 13 acri a Palm Beach, in Florida, valutata decine di milioni di dollari. Possiede inoltre proprietà a New York e in California, il che costituisce un portafoglio immobiliare degno del suo posto nell’élite economica degli Stati Uniti.

A livello personale, Peltz si è sposato due volte. Dopo aver divorziato da Cynthia Abrams, dalla quale ha avuto due figli, ha formato una famiglia numerosa con l’ex modella Claudia Heffner, madre di Nicola e di altri sette figli. In totale, ha dieci figli (la moglie di Beckham è la più piccola) con i quali mantiene un ottimo rapporto.