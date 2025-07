I Beckham festeggiano la figlia Harper. E Brooklyn si “riavvicina” alla famiglia

IPA David e Victoria Beckham celebrano il compleanno della figlia Harper

È un giorno speciale per Harper Seven Beckham e i suoi genitori, David e Victoria, hanno deciso di celebrarla pubblicamente. Entrambi hanno condiviso una carrellata di foto sui rispettivi profili Instagram, piccoli momenti di gioia da quando era piccola a oggi, dolce 14enne con tutta la vita davanti. Da una coppia di genitori innamorati della propria figlia non ci si poteva aspettare altro, un po’ meno prevedibile invece il gesto di Brooklyn, fratello maggiore di Harper e primogenito della coppia, dopo un lungo veto social sulla sua famiglia. Che sia un segnale di pace, dopo le speculazioni sulla presunta faida familiare dei Beckham?

Le dediche di mamma Victoria e papà David

La prima a condividere gli auguri per la piccola Harper è stata Victoria Beckham: un carosello di foto e video, dalla sua infanzia fino a oggi, accompagnato da una didascalia che dice tutto.

“Buon compleanno al mio mondo!! Sei il mio tutto e sono così orgogliosa della signorina forte, sicura di sé, gentile e di talento che stai diventando. Sei la mia migliore amica e sono così fortunata a essere la tua mamma. Ti vogliamo tanto bene Harper Seven!! Goditi questo giorno speciale!! Baci”.

Non poteva mancare, ovviamente, la dedica di papà David: “Buon compleanno alla bella signorina di papà. Alla signorina più speciale e preziosa, gentile e bella dentro e fuori, grazie per aver reso ogni giorno più luminoso per tutti noi. Ti amiamo Harpie, ti auguriamo il giorno migliore di sempre. Con amore, papà”.

Il gesto inatteso di Brooklyn Beckham

Anche il fratello Romeo e la fidanzata di Cruz, Jackie Apostel, hanno condiviso gli auguri per il 14esimo compleanno di Harper, piccola “fashion icon” che sta già seguendo le orme della madre.

Quel che in molti non si aspettavano, invece, è il gesto di Brooklyn Beckham, protagonista insieme alla moglie Nicola Peltz di una presunta faida col resto della sua famiglia. La stessa che lo avrebbe portato a escludere dai propri profili social ogni riferimento ai genitori e ai fratelli negli ultimi mesi.

Si tratta di voci di corridoio, ma sono sempre di più i dettagli emersi da fonti (rigorosamente anonime). Le tensioni sarebbero nate dalla scelta dell’abito da sposa di Nicola e da presunti screzi che avrebbero pesato proprio sul giorno delle nozze. Una serie di eventi che non avrebbero fatto altro che degenerare, coinvolgendo anche i consuoceri (i Peltz) e costringendo la giovane coppia a interpellare niente meno che l’avvocato di Meghan Markle. A dimostrazione della veridicità di queste voci, anche il fatto che Brooklyn e la moglie siano stati assenti dagli ultimi eventi familiari, incluso il 50esimo compleanno dell’ex calciatore.

Da qui la sorpresa quando Brooklyn ha rotto il silenzio, pubblicando per la prima volta dopo molto tempo un riferimento esplicito alla famiglia, per augurare buon compleanno alla sorellina. Il giovane ha condiviso una foto tra le storie di Instagram, scrivendo: “Buon compleanno Harper, ti amiamo”.

Brooklyn ha sempre avuto un legame speciale con Harper e il suo gesto è stato interpretato da alcuni come un possibile segnale di pace, un modo per superare le tensioni in famiglia.