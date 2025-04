Victoria Beckham, slip dress in seta per i 50 anni (in anticipo) di David: bellissima

Alla festa di compleanno dell'ex calciatore, la moglie - ex cantante oggi stilista - è apparsa particolarmente elegante in un attillato abito sottoveste

Fonte: IPA Victoria Beckham

Victoria Beckham ha regalato ancora una volta una lezione di stile ed eleganza. Alla festa di compleanno (anticipata) del marito David, l’ex Spice Girls – oggi stilista ed esperta di moda – ha sfoggiato un look impeccabile. Stiloso ma allo stesso tempo sofisticato, semplice eppure estremamente chic e raffinato. Una vera dea.

L’eleganza di Victoria Beckham

Passano gli anni ma Victoria Beckham resta sempre Posh Spice, quella più elegante di tutte. Slip dress in seta bianco, eterea e celestiale: così è apparsa alla festa per il cinquantesimo compleanno del marito David Beckham, che si è tenuto al Cipriani Downtown Miami e a cui hanno partecipato numerose star dello sport e dello showbiz.

L’ex calciatore raggiungerà questo importante traguardo solo il prossimo 2 maggio ma ha deciso di iniziare con un mese di anticipo i festeggiamenti. “Che bel modo di iniziare il primo di tanti festeggiamenti di compleanno per David, circondato da amici e familiari”, ha scritto Vic sui social, dove ha condiviso alcune immagini della serata tra cui uno scatto bellissimo con tre dei suoi quattro figli e due nuore.

Grande assente al party Brooklyn Beckham, impegnato a Santa Barbara con la moglie Nicola Peltz. Probabile che la coppia partecipi al prossimo evento per festeggiare questo importante compleanno. “Ho pensato di festeggiare un po’ presto, con una serata così speciale a Miami – ha spiegato David ai follower – Sono così fortunato ad avere amici e parenti fantastici con cui iniziare i festeggiamenti per il 50esimo anno”.

L’ex cantante delle Spice Girls ha puntato l’attenzione praticamente solo sul suo lussuoso quanto raffinato abito, scegliendo di non indossare alcun tipo di gioiello. Fatta eccezione per il suo scintillante anello di fidanzamento con diamanti. Rigore, finezza e signorilità sono i termini più corretti per raccontare un outfit semplicemente meraviglioso come quello dif Victoria.

E da lei sta imparando la figlia Harper Beckham: nonostante la sua giovane età, ha quasi 14 anni, la quartogenita di Victoria e David sembra intenzionata a seguire le orme materne e alla festa del padre si è presentata anche lei con uno slip dress in seta però di un colore un po’ più scuro.

Un modello simile, ma in verde, è stato sfoggiato da Kim Turnbull, la dj e modella inglese che da qualche tempo fa coppia con Romeo Beckham. Pure lei ha scelto un abito molto semplice ed essenziale ma molto stiloso.

Lo stile di Victoria Beckham

Chi segue Victoria Beckham da anni lo sa bene: la 50enne è una grande fan del modello slip dress. L’abito sottoveste è un capo classico amato da molte fashion girl, com’è da sempre Posh Spice.

Supermodelle come Kate Moss hanno reso popolare questo capo, senza dimenticare che è stato uno dei primi modelli creati dallo stilista John Galliano per Dior ed è stato indossato dalla Principessa Diana al Met Gala nel 1996.

Lo stile di Victoria Beckham è sempre stato chiaro: less is more. L’ex cantante ha sempre puntato su vestibilità impeccabile e forme decise: le caratteristiche giuste per incantare, creare outfit sempre di stile e mai banali o scontati.