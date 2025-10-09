Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C: la Spice Girls reunion alla prima di Victoria Beckham

Le Spice Girls sono corse a festeggiare e supportare Victoria Beckham alla prima londinese della sua docuserie

Le Spice Girls festeggiano la prima della serie "Victoria Beckham"

Victoria Beckham ha festeggiato l’uscita della sua docuserie con un elegante evento a Londra. Un’occasione emozionante che l’ha vista al centro dell’attenzione insieme ad amici, familiari e ospiti che hanno condiviso con lei gran parte della sua straordinaria ascesa. Tra i tanti, anche le Spice Girls hanno preso parte alla serata, rendendo il tappeto rosso ancora più iconico.

Victoria Beckham e le Spice Girls: una reunion da sogno alla prima della serie

Friendship never ends, cantavano nel 1996, trasformando Wannabe in uno dei brani più iconici di sempre. E, a quanto pare, è proprio così: l’amicizia tra le Spice Girls resiste al tempo, alle carriere e ai cambi di rotta.

Ne è la prova il caloroso sostegno delle colleghe presenti alla prima della docuserie dedicata alla vita di Victoria Beckham al The Curzon Mayfair di Londra giovedì 8 ottobre.

Un momento magico, che ha regalato ai fan degli anni ’90 una piccola, ma quasi completa, reunion delle ragazze più amate dell’epoca: Emma Bunton, soprannominata Baby Spice, è arrivata in uno splendido tailleur verde oliva, accompagnata dal figlio Beau.

Emma Bunton con il figlio
Emma Bunton con il figlio Beau alla prima di “Victoria Beckham”

Geri Halliwell, Ginger Spice, ha fatto il suo ingresso elegante insieme al marito Christian Horner e alla figlia Olivia, mentre Melanie “Mel C” Chisholm, Sporty Spice, ha sorpreso apparendo sul red carpet con il fidanzato

Mel C con il fidanzato Chris Dingwall
Mel C con il fidanzato Chris Dingwall alla prima della serie

A mancare all’appello è stata invece Melanie “Mel B” Brown: la Spice non ha potuto essere presente per motivi lavorativi.

Le cantanti non hanno fatto nessuna foto di gruppo sul red carpet, ma l’emozione era comunque palpabile. Una fonte vicina a Victoria ha dichiarato: “Victoria è felicissima che le Spice Girls siano state lì, adora stare con loro. Rappresentano una parte fondamentale del suo percorso e sono spesso presenti nel documentario. È stato un peccato che Mel B non fosse presente, ma era impegnata”.

Gli altri invitati alla Premiere di “Victoria Beckham”

Oltre alle Spice Girls, Victoria Beckham ha potuto contare sulla presenza di amici e colleghe come Eva Longoria, che ha preso parte alla docuserie e ha voluto mostrare il suo supporto alla collega sul tappeto rosso.

Sul red carpet, però, il supporto più importante è arrivato dalla sua famiglia: Victoria era accompagnata dal marito David Beckham e dai figli Romeo, Cruz con la fidanzata Jackie Apostel e la piccola Harper.

La famiglia Beckham sul red carpet della prima della docuserie su Victoria
La famiglia Beckham sul red carpet della docuserie

I look, come sempre, impeccabili: Victoria in un outfit bianco molto sobrio e raffinato, David in completo classico, e i figli con outfit coordinati ma molto personali, a dimostrazione di uno stile familiare molto curato.

Grande assente, invece, il figlio maggiore Brooklyn, con cui la famiglia continua ad avere rapporti piuttosto tesi.

David e Victoria Beckham
David e Victoria Beckham alla prima della serie

Nonostante la sua assenza, l’atmosfera è comunque riuscita a trasmettere grande entusiasmo tra sorrisi, abbracci e ricordi che hanno reso la premiere un momento speciale per Victoria e i suoi cari.

La serata ha offerto così un mix perfetto di emozione, glamour e ricordi nostalgici, celebrando la serie ma soprattutto la carriera straordinaria di Victoria Beckham insieme a chi le è stato accanto lungo il percorso.

