Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C: la Spice Girls reunion alla prima di Victoria Beckham

Le Spice Girls sono corse a festeggiare e supportare Victoria Beckham alla prima londinese della sua docuserie

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Le Spice Girls festeggiano la prima della serie "Victoria Beckham"

Victoria Beckham ha festeggiato l’uscita della sua docuserie con un elegante evento a Londra. Un’occasione emozionante che l’ha vista al centro dell’attenzione insieme ad amici, familiari e ospiti che hanno condiviso con lei gran parte della sua straordinaria ascesa. Tra i tanti, anche le Spice Girls hanno preso parte alla serata, rendendo il tappeto rosso ancora più iconico.

Victoria Beckham e le Spice Girls: una reunion da sogno alla prima della serie

Friendship never ends, cantavano nel 1996, trasformando Wannabe in uno dei brani più iconici di sempre. E, a quanto pare, è proprio così: l’amicizia tra le Spice Girls resiste al tempo, alle carriere e ai cambi di rotta.

Ne è la prova il caloroso sostegno delle colleghe presenti alla prima della docuserie dedicata alla vita di Victoria Beckham al The Curzon Mayfair di Londra giovedì 8 ottobre.

Un momento magico, che ha regalato ai fan degli anni ’90 una piccola, ma quasi completa, reunion delle ragazze più amate dell’epoca: Emma Bunton, soprannominata Baby Spice, è arrivata in uno splendido tailleur verde oliva, accompagnata dal figlio Beau.

IPA

Geri Halliwell, Ginger Spice, ha fatto il suo ingresso elegante insieme al marito Christian Horner e alla figlia Olivia, mentre Melanie “Mel C” Chisholm, Sporty Spice, ha sorpreso apparendo sul red carpet con il fidanzato

IPA

.

A mancare all’appello è stata invece Melanie “Mel B” Brown: la Spice non ha potuto essere presente per motivi lavorativi.

Le cantanti non hanno fatto nessuna foto di gruppo sul red carpet, ma l’emozione era comunque palpabile. Una fonte vicina a Victoria ha dichiarato: “Victoria è felicissima che le Spice Girls siano state lì, adora stare con loro. Rappresentano una parte fondamentale del suo percorso e sono spesso presenti nel documentario. È stato un peccato che Mel B non fosse presente, ma era impegnata”.

Gli altri invitati alla Premiere di “Victoria Beckham”

Oltre alle Spice Girls, Victoria Beckham ha potuto contare sulla presenza di amici e colleghe come Eva Longoria, che ha preso parte alla docuserie e ha voluto mostrare il suo supporto alla collega sul tappeto rosso.

Sul red carpet, però, il supporto più importante è arrivato dalla sua famiglia: Victoria era accompagnata dal marito David Beckham e dai figli Romeo, Cruz con la fidanzata Jackie Apostel e la piccola Harper.

IPA

I look, come sempre, impeccabili: Victoria in un outfit bianco molto sobrio e raffinato, David in completo classico, e i figli con outfit coordinati ma molto personali, a dimostrazione di uno stile familiare molto curato.

Grande assente, invece, il figlio maggiore Brooklyn, con cui la famiglia continua ad avere rapporti piuttosto tesi.

IPA

Nonostante la sua assenza, l’atmosfera è comunque riuscita a trasmettere grande entusiasmo tra sorrisi, abbracci e ricordi che hanno reso la premiere un momento speciale per Victoria e i suoi cari.

La serata ha offerto così un mix perfetto di emozione, glamour e ricordi nostalgici, celebrando la serie ma soprattutto la carriera straordinaria di Victoria Beckham insieme a chi le è stato accanto lungo il percorso.