Il tempo della Posh Spice è ormai terminato e non ci saranno altre reunion per lei: ecco cos'è accaduto

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

La carriera di Victoria Beckham è stata decisamente particolare, se la si guarda sotto l’aspetto dell’apprezzamento da parte del pubblico. Adorata insieme alle Spice Girls, poi criticata per il suo tentativo di cambio carriera radicale. Generalmente finita nel dimenticatoio per svariati anni, per quanto riguarda il pubblico di massa, è poi riuscita a tornare in auge, fianco a fianco con il marito David Beckham.

Di certo “recentemente” è stata aiutata dal documentario Netflix che ha gettato luce sulla sua vita di coppia, pur concentrandosi però sul percorso del marito. Si può dire l’abbia resa molto più “umana” e avvicinabile. Un successo tale da produrre una seconda stagione. Victoria si è messa a nudo e ha svelato anche una particolare dinamica con la sua metà.

Il ritorno con le Spice Girls

Nella nuova docuserie Netflix sulla sua vita, Victoria Beckham ha affrontato svariati temi. Uno di questi, di certo tra i più interessanti per i fan, è stato il ritorno con le Spice Girls per la reunion del 2008.

L’ex Posh Spice ha tirato in ballo suo marito David Beckham. È stato proprio lui, infatti, a spingerla a gettarsi in quell’avventura. I fan della girl band più famosa della storia sanno dunque chi ringraziare.

Il confronto tra loro non sembra però essere stato dei più sereni. La strategia dell’ex calciatore è stata infatti molto chiara. Victoria parla di “ricatto emotivo genitoriale”. Per riuscire a farla tornare in quei panni, infatti, ha tirato in ballo i loro figli.

IPA

“Davide mi diceva che era importante per i bambini vedermi farlo. Mi ha fatto il mum-guilt”. Considerando gli anni, infatti, i suoi figli non l’hanno mai vista in quel ruolo, se non da vecchi video. È una fase cruciale della vita della madre che manca dai loro ricordi. Avendo la chance di riviverla, sarebbe stato un peccato lasciarla sfuggire così.

Addio alla musica: la scelta giusta

Un passo conclusivo di cui forse aveva bisogno, che è servito anche a comprendere come quel capitolo fosse ormai chiuso. Ne ha parlato con una certa nota di sofferenza, spiegando come sia stato tutto tranne che semplice.

“Non ero stata Posh Spice per così tanto tempo”. Ciò non vuol dire che non sia stato bello, anzi. Ha potuto ritrovare le amiche di un tempo e sperimentare quegli stessi brividi: “È stato bello tornare con loro e celebrare le Spice Girls, ma è stato durante quel tour che ho capito di non appartenere più a quel palco. È stato divertente ma non era più quello che amavo”. Ecco il motivo per il quale non ha preso parte alla successiva reunion nel 2019.

Il rapporto con Mel B

Di certo è stato divertente ma quel salto nel passato ha anche riaperto una ferita. Nel corso della docuserie ha ammesso d’essersi sentita ferita dalle parole di Mel B. Un suo commento le ha fatto molto male.

Non molto tempo fa le ha detto: “Non dimenticare da dove vieni”. Qualcosa che l’ha turbata molto, dice. La sua risposta è stata netta: “Non ho mai dimenticato da dove vengo. Non ho mai dimenticato che Posh Spice è la ragione per cui sono qui ora. Poteva anche essere scontrosa ma in realtà era fantastica”.