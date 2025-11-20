Vic Beckham è di nuovo Posh Spice: canta Viva Forever accompagnata dal figlio

Getty Images Victoria Beckham la trasformista: le evoluzioni di look negli anni

Siamo abituati a vedere Victoria Beckham, ex Posh Spice, sempre perfetta e impostata: truccatissima, elegantissima, controllatissima. Mai una sbavatura (quasi) mai un sorriso. Si è aperta un pochino di più grazie al docu Netflix sulla sua vita, ma quello che appare in pubblico, e che lei fa apparire, è sempre la versione più patinata di sé. Ecco perché il video che ha pubblicato sul suo account Instagram è immediatamente rimbalzato ovunque e ha strappato gioia nostalgica e tenerezza. Victoria canta una delle hit più celebri delle Spice, Viva Forever, accompagnata dalla chitarra del figlio più piccolo, neo ventenne, Cruz, cantante in erba.

E tra i fan nostalgici degli anni ’90 e delle Spice Girls e quelli sensibili alle tenerezze famigliare, il post ha raccolto centinaia di commenti e like. Anche perché, merito forse della base sotto o della chitarra di Cruz, che per la cronaca è bello e davvero bravo, ma il ragazzo ha fatto il miracolo: Vic canta pure bene.