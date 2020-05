Cruz Beckham: “Anche mia mamma ogni tanto sorride”

editato in: da

Victoria Beckham e il mistero del sorriso (scomparso da anni). Da tempo si parla del fatto che l’ex Posh Spice non mi mostra più nelle foto ufficiali, e nemmeno in quelle social, con sorriso a 32 denti. Sempre a labbra strette, sempre seria e, inevitabilmente, un po’ triste.

Se ne sono dette di tutti i colori: dalle crisi personali con David, a malattie alla bocca. In realtà, come hanno spiegato i diretti interessati in più occasioni, semplicemente Victoria non si piace quando sorride. Non ama i suoi denti e, potendo, li tiene nascosti.

Capita però che nell’intimità della casa, qualche sorriso sfugga. Ci ha pensato il figlio Cruz a postare ironicamente su Instagram una rara foto di Vic a sorriso aperto, con tanto di commento: “A quanto pare anche mia madre sorride“.

E suo marito David, subito sotto, ha aggiunto: “Ma quanto sono bianchi i denti di mamma? Sembra Ross di Friends!” (riferendosi al celebre episodio in cui Ross -David Schwimmer- si sottopone ad uno sbiancamento dei denti, ottenendo un risultato decisamente innaturale).