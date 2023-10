Victoria e David Beckham, il look da copiare: colori e vibes anni Settanta

Tutto quello che c’è da sapere su David Beckham (o quasi) riassunto in quattro episodi: l’ex campione di calcio inglese si racconta a 360 gradi nella nuova docuserie targata Netflix a lui dedicata, ribadendo il suo status di icona anche lontano dai campi di clacio. In “Beckham” – questo il titolo della serie – lo sportivo non si risparmia, affrontando anche episodi poco piacevoli, come il disturbo contro cui combatte da anni o quella volta in cui rischiò di far naufragare il matrimonio con la moglie Victoria. Che in una scena diventata ormai virale ‘sbugiarda’ in merito alle presunte origini proletarie.

David Beckham sbugiarda Victoria: il video virale

In ‘Beckham’, nuova serie Netflix dedicata alla stella del calcio inglese, il racconto si alterna tra passato e presente, raccontando i momenti più importanti della carriera e della vita privata di David. Un’ampia parentesi viene concessa al matrimonio con Victoria, la donna con cui oggi è felicemente sposato da 24 anni e con la quale ha avuto i quattro figli Brooklyn (24 anni), Romeo (20), Cruz (17) e Harper (12). L’ex Spice Girl è protagonista di uno dei siparietti meglio riusciti dello show, diventato in poco tempo virale sui social. Nel filmato in questione, Victoria sta parlando alle telecamere delle sue origini: “Vengo da una famiglia della classe operaia”, dichiara senza batter ciglio.

Ma improvvisamente spunta da un’altra stanza suo marito David, che interrompendo l’intervista la ‘bacchetta’: “Sii onesta”. “Sono onesta”, risponde Victoria guardando il marito. A quel punto l’ex campione la incalza: “Con quale macchina tuo padre ti portava a scuola?”. “No, no, no. Dipende”, balbetta lei. “Quale?”, insiste Beckham. E a Victoria non resta che ammettere: “In una Rolls-Royce”, risposta che lascia soddisfatto il consorte, il quale senza batter ciglio la ringrazie e saluta. Una gag molto apprezzata dagli spettatori, che ha mostrato il lato più ironico dell’amatissima coppia britannica.

David Beckham senza filtri: dal disturbo al tradimento a Victoria

Non solo risate ed episodi divertenti, ma anche momenti piuttosto bui caratterizzano il racconto di David Beckham. Senza timore reverenziale, l’ex calciatore ha parlato dei problemi di salute mentale con cui ha dovuto fare i conti nel corso degli anni, il più drammatico dei quali in seguito all’espulsione in un match contro l’Argentina ai campionati del mondo nel 1998. Dopo la partita, i media inglesi non gli risparmiarono critiche, e durante la prima trasferta del Manchester United la stagione successiva, a West Ham, l’autobus della squadra fu colpito da pietre e bicchieri da pinta. “David era assolutamente distrutto. Era davvero depresso, assolutamente clinicamente depresso” ha dichiarato Victoria.

Ma con un pizzico di ironia, il calciatore ha anche parlato del suo disturbo ossessivo compulsivo, che lo porta a sistemare la casa in continuazione e a riposizionare i mobili seguendo schemi ben precisi. “Pulisco molto bene, ma a dire il vero non credo che mia moglie lo apprezzi troppo”, confessa David al regista in un episodio della serie.

Infine, tra i periodi peggiori vissuti dall’ex calciatore, anche quello degli anni al Real Madrid, durante i quali si diffusero con insistenza le voci di suoi presunti tradimenti a Victoria. Nel 2003, mentre il campione si trovava in Spagna, la moglie venne a sapere della presunta infedeltà in Inghilterra, dove era rimasta con i figli Brooklyn e Romeo: “È stato il periodo più difficile perché sembrava che il mondo fosse contro di noi” ha spiegato l’ex Posh Spice, che all’epoca scelse comunque di dare fiducia al marito e di raggiungerlo a Madrid appena i figli furono accettati in una scuola locale. Una scelta ampiamente ripagata visto che, a distanza di 20 anni, i due appaiono più innamorati che mai.