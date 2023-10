Fonte: IPA David e Victoria Beckham, il presunto tradimento

È la seconda famiglia reale d’Inghilterra: altrettanto ricca, bella e, non di meno, incasinata. I Beckham sono la coppia d’oro d’Inghilterra, il loro matrimonio ha unito il meglio del pop al meglio del calcio e l’interesse nei loro confronti, nonostante siano trascorsi decenni dal loro esordio, non è mai sceso.

Seppur, nonostante la massiccia esposizione mediatica, ci siano ancora parecchi segreti che aleggiano attorno alla coppia di David e Victoria Beckham, il più scabroso si chiede se davvero il bel bomber abbia tradito la popstar e come, quest’ultima, abbia superato la cosa. Il nuovo documentario Netflix fa luce sulla vicenda… e ritorna il nome di una certa Rebecca Loos.

La crisi tra David e Victoria Beckham

Facciamo un salto nel passato, esattamente vent’anni fa. È il 2003, David e Victoria Beckham, all’epoca non ancora trentenni, sono sposati da cinque anni e hanno due bambini, Brooklyn e Romeo. Per il bomber inglese arriva la grande chiamata dal Real Madrid, grande prestigio a livello professionale, altrettanta fatica sul piano privato.

“Quando mi sono trasferito in Spagna è stato molto difficile. – racconta Beckham nel documentario Netflix diventato virale – Avevo fatto parte di una squadra di calcio e di una famiglia per tutta la mia carriera, da quando avevo 15 anni fino ai 27. Dall’oggi al domani, mi sono ritrovato in una nuova città, e non sapevo parlare la lingua. Ma la cosa peggiore è che non avevo la mia famiglia”. Victoria, infatti, rimase in Inghilterra per occuparsi dei figli e non far perdere loro l’anno scolastico in corso.

La stampa spagnola accusava l’ex Spice Girl di aver abbandonato il marito e di essere troppo snob per la Spagna. “È stato il momento più infelice di tutta la mia vita” ha rivelato, a sangue freddo, Victoria. E non solo per l’immagine di donna capricciosa che riportavano i media spagnoli, ma a causa di quello che i tabloid britannici andavano all’epoca raccontando.

David Beckham, ha tradito Victoria?

“David Beckham tradisce la moglie Victoria con la sua assistente Rebecca Loos” fu il titolo che fece guadagnare milioni di lettori al tabloid inglese News of the World (che oggi non esiste più). La notizia fu ripresa da giornali, siti web e televisioni di tutto il mondo. E furono parecchie le donne che si fecero avanti raccontando delle scappatelle vissute con il calciatore, tutte “ridicole” le definì lui.

Dove sta la verità non è dato sapersi. Victoria non rivela se a quei tradimenti abbia creduto o meno, ma sulla questione è molto dura: “È stato il periodo più difficile per noi. Eravamo uno contro l’altra. Prima di Madrid eravamo noi contro tutti, ma poi sembrava che fossimo l’uno contro l’altra. E questo è triste. Non posso nemmeno dirti quanto sia stato difficile e quanto mi abbia influenzato”.

Lui nega tutto e, allo stesso tempo, porta avanti un mea culpa lungo vent’anni: “Non so come abbiamo superato tutto questo. Victoria è tutto per me, vederla ferita è stato incredibilmente difficile, ma siamo combattenti e in quel momento dovevamo lottare l’uno per l’altra, dovevamo lottare per la nostra famiglia. E valeva la pena lottare per quello che avevamo”. Valeva la pena sì considerato che oggi i figli sono quattro e la coppia si appresta a festeggiare le nozze d’argento.

Chi è Rebecca Loos, la presunta amante di Beckham

Non se la passa così male neppure Rebecca Loos, la donna della discordia, colei che, per anni, è stata considerata l’amante ufficiale di David Beckham. Lungi da noi colpevolizzare una donna e attribuirle il titolo di rovinafamiglie – ché la colpa è sempre di chi tradisce – ma se ci permettiamo di chiamare miss Loos amante è solo perché fu lei stessa a definirsi tale, in televisione e sui giornali, dietro la lauta somma che pare aver sfiorato il milione di sterline.

“Victoria non c’era mai, lui era solo. – Aveva raccontato con ben poco tatto Loos alla stampa – Abbiamo passato dei momenti speciali insieme e l’ho reso felice”. All’epoca, la 26enne Rebecca, ex modella figlia di un diplomatico svedese, era stata assunta come assistente personale di David Beckham a Madrid, in quanto perfettamente bilingue. Neanche a dirlo, la donna fu licenziata appena Victoria raggiunse il marito in Spagna.

In seguito, Loos sfruttò la fama ottenuta a suon di insinuazioni e racconti scabrosi e partecipò a numerosi reality, senza riuscire mai a togliersi di dosso l’etichetta di cattiva ragazza. Oggi, a 46 anni, è finalmente lontana dai riflettori, si dedica allo yoga tra le montagne della Norvegia, in compagnia del marito medico e dei due figli.