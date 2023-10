Victoria e David Beckham, il look da copiare: colori e vibes anni Settanta

Quando si è da una vita sotto i riflettori, non è facile parlare apertamente degli aneddoti del passato. C’è sempre il diritto di replica – e per fortuna – e soprattutto c’è sempre chi vuole chiarire la posizione per proteggere la propria immagine. Ed è questo il caso di Rebecca Loos, la “donna che fece tremare i Beckham”. Con la docu-serie su Netflix, il nome della Loos è tornato come un’ombra sulla relazione tra David e Victoria Beckham.

Rebecca Loos rompe il silenzio dopo la versione di David Beckham

Un documentario ha una funzione importante: raccontare la verità dei fatti, mettere in luce aspetti e aneddoti che sono sempre stati in ombra. La docu-serie di Netflix – Beckham – ha riaperto una vecchia ferita, mai del tutto chiarita, in realtà. Il mistero su Rebecca Loos è stato in parte affrontato da David Beckham, che ha dato la sua versione. “Erano storie orribili per me, mi facevano stare male ogni giorno”, ha rivelato l’ex calciatore.

Facciamo un passo indietro per comprendere la replica della Loos. Beckham ha conosciuto la donna in Spagna: all’epoca, era già sposato con Victoria Beckham. Quest’ultima, però, non lo ha seguito subito in Spagna, dove, secondo le indiscrezioni, David ha intrattenuto una relazione clandestina con Rebecca Loos. Che a questo punto ha voluto togliersi il proverbiale sassolino nella scarpa.

“Deve assumersi la responsabilità di ciò che ha fatto. Può dire quello che vuole, ovviamente, e capisco che abbia un’immagine da preservare, ma si sta dipingendo come una vittima e sta facendo passare me per una bugiarda. Sta indirettamente suggerendo che sono stata io a far soffrire Victoria”. L’incontro è stato confermato più volte dalla Loos, riferendosi alla cena di gruppo con cui tutto ha avuto inizio: “Quella sera abbiamo scoperto di andare davvero d’accordo. La gente si era accorta di quanta sintonia ci fosse tra noi”.

Chi è Rebecca Loos, la presunta ex amante di David Beckham

Fonte: IPA

Per Victoria Beckham, indubbiamente “è stato il momento più infelice di tutta la sua vita”. Con queste parole ha commentato il presunto tradimento di David Beckham. Ma chi è Rebecca Loos? Quando il calciatore si è trasferito a Madrid per giocare con il Real Madrid, la Loos è stata la sua assistente personale. Tra interviste e ospitate per parlare della tresca con Beckham, la Loos ha guadagnato fino a 1 milione di sterline, secondo le indiscrezioni.

Dopo quel periodo di enorme esposizione mediatica, la Loos non ha più rilasciato commenti riguardo alla liaison. Oggi è insegnante di yoga e vive in Norvegia: l’ex modella è una grandissima appassionata di yoga. Vive in un villaggio di montagna insieme al marito – Sven Christjar Skaiaa, di professione medico – e ai due figli.

Quel che è certo è che gli equilibri, ormai, sono stati ristabiliti. Al netto delle ipotesi e delle indiscrezioni, David e Victoria hanno accettato il passato. “Non so come abbiamo superato tutto questo, in tutta onestà. Victoria è tutto per me, vederla ferita è stato incredibilmente difficile, ma siamo combattenti e in quel momento dovevamo lottare l’uno per l’altro, dovevamo lottare per la nostra famiglia. E valeva la pena lottare per quello che avevamo”.