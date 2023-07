Victoria Beckham, il Prada Party per festeggiare i 12 anni della figlia

Fonte: IPA Victoria Beckham, Prada Party per i 12 anni della figlia

Tale madre, tale figlia, almeno per quel che riguarda la passione per la moda. La piccola Harper Seven, la più giovane della famiglia Beckham, ha da poco compiuto 12 anni e, per l’occasione, mamma e papà le hanno organizzato una giornata all’insegna dell’alta moda. Un Prada Party per lei: prendere appunti perché anche le vostre preadolescenti potrebbero chiederlo per il compleanno imminente.

Il Prada Party della famiglia Beckham

David e Victoria Beckham non sono dei genitori qualunque e la loro fama non ha nulla a che vedere con la questione. La coppia più famosa d’Inghilterra (ancor più di Kate e William) ha raggiunto ciò cui tutti coloro che hanno messo al mondo un figlio aspirano: essere dei genitori fighi. La festa a tema alta moda organizzata per il 12esimo compleanno di Harper ne è prova inconfutabile.

Per celebrare i 12 anni della più piccola di casa, i genitori, accompagnati dai fratelli maggiori Romeo e Cruz, hanno portato la festeggiata al Prada Caffè del centro commerciale di Harrod’s a Londra. E, come regalo, naturalmente, la piccola ha ricevuto un omaggio griffato dal brand italiano. Così come mostrato sul post Instagram condiviso da Victoria qualche giorno dopo.

Tra gli allegri scatti postati dalla Posh Spice ce n’è uno che mostra quanto, seppur entrambe modaiole, mamma e figlia siano parecchio diverse. Per la gita al centro commerciale, la piccola Harper ha scelto un look di chiara ispirazione anni ‘2000. Un delicato abito sottoveste in seta, lilla con dettagli in pizzo più scuro. Reso più sbarazzino da un paio di vistose sneaker con lacci colorati e calzini bianchi in spugna. Di glitter la borsetta.

Decisamente più sobrio, quasi dark, il look sfoggiato da mamma Victoria che, per la giornata in famiglia, ha indossato un outfit total black con un lungo prendisole nero con profondo scollo a V, stretto in vita da una cintura in pelle marrone con fibbia dorata e abbinato a sandali dal tacco alto. “Chic”, proprio come ha scritto l’ex Spice Girl su Instagram. “Buon compleanno Harper Seven – ha poi continuato la mamma sui social – L’anima più dolce e gentile. Il tuo amore e la tua energia sono una benedizione per tutti coloro abbastanza fortunati da conoscerti e amarti. Sei il nostro tutto, ti vogliamo così bene”.

Gli auguri di papà David

Anche David Beckham ha festeggiato il compleanno della cocca di papà su Instagram, condividendo un reel che ripercorre l’intera infanzia della figlia, catturata nei suoi momenti più teneri, gioiosi e spontanei, in compagnia degli amici e della famiglia: “Buon compleanno alla mia bella signorina, che continua a essere bellissima dentro e fuori. Sei la bambina più incredibile che un padre possa desiderare. Papà ti vuole bene” ha scritto il campione dal cuore di panna, che ci piace proprio per questo.

I rampolli di casa Beckham

David e Victoria Beckham hanno quattro figli: il più grande, Brooklyn, nato pochi mesi prima del matrimonio, è oggi un uomo fatto e finito, da poco convolato a nozze. Romeo, secondogenito classe 2002, è la fotocopia del papà di cui ha seguito anche le orme, sia in passerella che sul campo da calcio. Cruz, neo 18enne, sogna invece una carriera nell’industria musicale e, nel tempo libero, posa come fotomodello.