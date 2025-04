Victoria Beckham la trasformista: le evoluzioni di look negli anni

Victoria Beckham la "Posh (ovvero: sofisticata, signorile) Spice": del mitico gruppo pop anni '90 è sempre stata quella più attenta all'immagine. Non a caso, negli anni, la sua carriera da cantante - non dotatissima, diciamolo - si è concentrata sulla moda, diventando una stilista apprezzata. E i suoi cambi di look, dai capelli all'abbigliamento, hanno fatto scalpore e dettato mode. Lunghissimi o cortissimi, neri corvino o platino, il famoso carrè più lungo davanti, Vic da formosa ragazzotta di provincia inglese si è trasformata nella signor Beckham, magrissima, palestratissima, dallo stile sempre impeccabile e aristocratico. Una carrellata dei suoi tanti cambiamenti