Victoria Beckham, la vita e i segreti dell’ex Spice Girl in un documentario: dove e quando vederlo

Eleganza, passione e ambizione: Victoria Beckham si racconta nella nuova docuserie dedicata alla sua vita. Dove e quando vederla

IPA Victoria Beckham, il film documentario sulla sua vita: dove vederlo

Negli anni ’90 era Posh Spice, la più sofisticata delle Spice Girls. Poi il matrimonio con David Beckham, i flash, le copertine, la moda. Un percorso che l’ha resa una designer rispettata, capace di costruire un impero a colpi di stile minimal e determinazione ferrea.

Oggi Victoria torna a raccontarsi in Victoria Beckham, la nuova docuserie che ripercorre il suo cammino: dai giorni delle Spice Girls ai riflettori di Parigi, dove presenta la collezione Primavera/Estate 2025.

Una serie che intreccia passato e presente tra sfide, successi e quel bisogno costante di spingersi sempre un po’ più in là.

“Victoria Beckham”, il docufilm sulla vita di Posh Spice

C’è chi entra nella storia della cultura pop e chi, con il tempo, la trasforma in un marchio globale. Victoria Beckham appartiene a entrambe le categorie: da icona degli anni ’90 a imprenditrice della moda, ha saputo reinventarsi continuamente, tra passerelle, copertine e sfide personali.

Oggi, la sua vita e la sua carriera vengono raccontate senza filtri nella nuova docuserie Victoria Beckham, che offre uno sguardo intimo e affascinante dietro l’aura di icona.

La serie, composta da tre episodi, segue Victoria mentre prepara la collezione Primavera/Estate 2025 per la Settimana della moda di Parigi, ma va ben oltre le passerelle. Ripercorre tutta la sua carriera, dagli anni delle Spice Girls alla vita sotto i riflettori insieme a David Beckham, fino alla costruzione del suo marchio nel mondo dell’alta moda.

Tra prove in atelier, incontri con il team e riflessioni personali, emerge il ritratto di una donna che ha saputo cambiare pelle più volte senza mai perdere la propria identità.

La regista Nadia Hallgren descrive così il cuore del progetto: “Victoria aveva appena compiuto 50 anni, e quindi si stava anche addentrando in questa nuova identità e in questo luogo in cui si chiedeva ‘Beh, chi sono adesso?’. E intraprendere questo viaggio con qualcuno è davvero divertente“.

La regista ha anche sottolineato come la docuserie offra uno sguardo sugli alti e bassi della vita pubblica di Victoria, ma anche sulla sua energia inesauribile: “È sempre impegnata, sempre in discussione, sempre impegnata a raggiungere il capitolo successivo”.

“Victoria Beckham”, gli altri volti della docuserie

All’interno della serie, accanto a Victoria ci sono amici e familiari come Eva Longoria e, naturalmente, il marito David Beckham, pronti a mostrare il lato più intimo della ex Spice Girl.

Non mancano le voci di alcune delle figure più influenti del mondo della moda: Anna Wintour, Tom Ford e Roland Mouret raccontano il suo impatto, la sua eleganza e la sua continua evoluzione.

David appare in ogni fase della serie, dai momenti giocosi dietro le quinte alle conversazioni sincere che svelano la complicità e la forza del loro rapporto.

Hallgren sottolinea proprio questo: “Sono cresciuti insieme in modi che la maggior parte delle persone non potrebbe mai sperimentare in una relazione, e c’è qualcosa di veramente bello in questo e nel modo in cui sono ora”.

“Victoria Beckham”, dove e quando vederlo

La docuserie su Victoria Beckham è disponibile a partire da giovedì 9 ottobre 2025 su Netflix. I tre episodi sono subito accessibili e pronti per essere seguiti tutti insieme. Il modo perfetto per immergersi nella vita passata e presente di un volto che ha saputo ritagliarsi un posto di tutto rispetto nella musica, nella moda e nello spettacolo.