Victoria e David Beckham, i figli non si parlano più “per colpa di una donna”

Fonte: Getty Images David e Victoria Beckham stanno insieme dal 1997 e hanno quattro figli

Non è tutto oro quello che luccica e anche la famiglia Beckham, da sempre glamour e invidiata, starebbe attraversando un periodo particolarmente difficile. Pare che due dei quattro figli di David e Victoria siano ai ferri corti. Stando ad alcune indiscrezioni Brooklyn e Romeo, rispettivamente primogenito e secondogenito della famosa coppia, non si si rivolgerebbero la parola da mesi. Tutta colpa di una donna, vicina ad entrambi: Kim Turnbull.

Perché i figli dei Beckham hanno litigato

Brooklyn e Romeo Beckham, i figli più grandi di Victoria Beckham, si sarebbero allontanati e dallo scorso dicembre non si rivolgerebbero più la parola. A riportare l’indiscrezione è TMZ: sembra sia tutta colpa di Kim Turnbull, l’attuale fidanzata di Romeo che in passato ha avuto pure un flirt con Brooklyn.

Quest’ultimo non sarebbe convinto delle buone intenzioni di Kim nel frequentare suo fratello minore. Dunque non si tratterebbe di una questione di gelosia bensì di fiducia visto che Brooklyn è felicemente sposato da tempo con l’attrice Nicola Peltz.

Secondo la fonte il litigio tra Brooklyn e Romeo sarebbe il motivo per cui il primogenito di David e Victoria non si sarebbe presentato alla festa per il 50esimo compleanno dell’ex calciatore, celebrato a Miami alla presenza di numerosi personaggi noti dello showbiz.

Dopo quell’evento, poi, Romeo ha condiviso una foto del party, taggando tutti i membri della sua famiglia tranne Brooklyn e Nicola, e scrivendo: “La famiglia è tutto”.

Tra l’altro i più attenti hanno notato che Brooklyn e la moglie hanno saltato anche la sfilata di Victoria Beckham, a quanto pare perché Kim era presente. L’ex Spice Girls, così come il marito, hanno infatti subito accolto con entusiasmo la nuova nuora.

“David e Victoria si fidano del giudizio di Romeo”, ha chiarito l’insider lasciando intendere che la coppia si sia schierata dalla parte del secondogenito.

Fonte: Getty Images

Chi è Kim Turnbull

Kim Turnbull, 24 anni, è una modella e dj. Proviene da una famiglia facoltosa: il nonno era il celebre scultore e pittore William Turnbull mentre la nonna Kim Lim era una famosa artista singaporeano-britannica. Suo padre, Johnny Turnbull, e suo zio, Alex Turnbull, facevano parte della band post-punk 23 Skidoo.

Alex, poi, è il fondatore dell’etichetta hip hop britannica Ronin Records ed è molto noto e stimato nell’industria musicale. Kim ha lavorato per importanti marchi di moda come Miu Miu, Louis Vuitton, Gucci e Fendi, e si è fatta un nome anche come dj, esibendosi in locali noti quali il Fabric e il Ministry of Sound a Londra. È stata inoltre ingaggiata per eventi d’élite alla Paris Fashion Week e ha collaborato con Prada e Christian Louboutin.

Fonte: Getty Imges

La storia con Romeo Beckham è sbocciata lo scorso ottobre dopo che il figlio di David e Victoria ha lasciato la storica fidanzata, la modella Mia Regan (e ha avuto un flirt con la figlia del celebre fotografo Mario Sorrenti).

Prima di questo incontro Kim Turnbull ha frequentato altri personaggi noti: oltre a Brooklyn ha avuto un breve flirt nel 2016 con Rocco Ritchie, il figlio di Madonna.