David Beckham in ospedale, le parole di Victoria: “Guarisci presto”

Ricovero in ospedale per David Beckham che ha subito un’operazione per una frattura al polso di 22 anni fa. A svelarlo è stata la moglie Victoria che nelle Stories di Instagram ha postato alcuni scatti in cui l’ex calciatore appare provato, ma sorridente.

David Beckham in ospedale: il messaggio di Victoria

Da sempre accanto al marito – nonostante gossip e crisi – Victoria Beckham ha pubblicato una foto nelle Stories di Instagram in cui David Beckham è in ospedale. “Guarisci presto”, ha scritto l’ex Spice, mostrando l’ex calciatore su un letto subito dopo l’operazione, con un vistoso gesso al braccio.

Come rivela il Daily Mail, nei giorni scorsi David era stato ricoverato d’urgenza dopo aver accusato dolori fortissimi al polso. Una vite si sarebbe mossa, provocando all’ex calciatore grandi fastidi, così tanto da costringerlo a subire un’operazione dopo quella realizzata quando giocava nell’Inghilterra.

Nelle immagini pubblicate da Victoria, David mostra anche un braccialetto con la scritta “Guarisci presto”, un possibile regalo di Harper, la figlia minore della coppia, legatissima al suo papà.

Insieme da più di 25 anni, David e Victoria Beckham hanno superato crisi, liti e gossip, dimostrandosi sempre più uniti, nonostante tutto. L’ultimo scandalo riguarda le dichiarazioni di Rebecca Loss, presunta ex amante di David con cui l’ex calciatore avrebbe avuto una storia nel periodo in cui viveva a Madrid.

“David è un amante fantastico. Andavamo molto d’accordo, non smettevamo mai parlare, eravamo davvero legati – ha raccontato -. Il mio compito era prendermi cura di Victoria, mostrarle Madrid, portarla a fare shopping. Dovevamo assicurarci che le piacesse la città, che si divertisse. Era difficile lavorare per loro, perché tutti avevano bisogno di me”.

Dichiarazioni smentite con forza da David e da Victoria che si sono detti sempre innamorati e felici.

La guerra dei Beckham

Ma questo non è certo l’unico problema affrontato dalla coppia nell’ultimo periodo. Da tempo infatti David e Victoria Beckham stanno affrontando una guerra interna nella loro famiglia. A scatenare le tensioni sarebbe stato il rifiuto dei Beckham di regalare al figlio Brooklyn e alla moglie Nicola Peltz 11 milioni di sterline per acquistare la villa dei loro sogni.

Una decisione che sarebbe stata accolta con sdegno da Brooklyn e dalla moglie, tanto da spingerlo ad allontanarsi dalla famiglia, accusando i genitori di essere tirchi. “David e Victoria arrivano dalla classe operaia. Che esempio è dare a un figlio milioni di sterline per una casa?”, ha svelato una fonte di E!

Mentre Brooklyn ha deciso di fare una dedica alla moglie che sembra una frecciatina i genitori: “Sceglierò sempre te”, ha spiegato, ricevendo i soldi per la villa dal suocero. Ma a dividere la famiglia sarebbe arrivata anche un’altra donna. Si tratta di Kim Turnbull, nota deejay ed ex fidanzata di Brooklyn che avrebbe iniziato una love story con Romeo, facendo infuriare il fratello maggiore.

Proprio Cruz qualche tempo fa aveva preso in giro il fratello per via delle sue tante carriere, dal fotografo al produttore di salse sino allo chef. Un utente infatti gli aveva chiesto su Instagram se dopo essere diventato un cantante sarebbe stato anche un pilota e lui aveva replicato: “Amico, fratello sbagliato!”.