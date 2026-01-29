David e Victoria Beckham pronti alla riconciliazione con Brooklyn. Ma a una condizione

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Sembra aprirsi uno spiraglio in casa Beckham dopo la frattura profonda che si è creata a seguito dello sfogo di Brooklyn. Il 26enne, che quasi quattro anni fa ha sposato l’attrice Nicola Peltz, ha troncato i rapporti con la sua famiglia, sostenendo che i suoi genitori lo avessero “umiliato e controllato” per tutta la vita, mancando di rispetto anche alla moglie.

Adesso però pare che David e Victoria, nonostante siano ancora “feriti e sconvolti” dalle dichiarazioni pubbliche del figlio, vogliano riavvicinarsi a lui, ma a una condizione: che Nicola “esca di scena”.

David e Victoria Beckham, il passo verso il figlio

Non si placano voci e pettegolezzi sul dramma familiare più chiacchierato delle ultime settimane. Parliamo ovviamente dello sfogo di Brooklyn Beckham contro i genitori, una condanna durissima in cui il 26enne ha dichiarato, senza giri di parole, di essere stato controllato dalla sua famiglia. E, cosa ancor più grave, ha accusato i genitori di aver provato “senza sosta” a rovinare la sua relazione con Nicola Peltz, già prima delle nozze celebrate nel 2022 a Palm Beach.

In queste settimane i Beckham sono rimasti in silenzio, ma pare che sarebbero disposti a fare un passo verso il figlio. Una fonte ha spiegato a People: “David e Victoria amano Brooklyn e hanno paura di perdere loro figlio. Lo riprenderebbero con sé in un attimo”. Ma un’altra voce vicina alla famiglia ha aggiunto: “I Beckham non hanno alcuna intenzione di riconciliarsi con loro figlio a meno che Nicola non esca di scena“.

Un’ipotesi che, tuttavia, appare difficile da realizzare: “Non è un ultimatum a cui lui cederà”. Secondo l’insider, infatti, Brooklyn “ha sentito più sostegno da sua moglie in questi ultimi tre anni che dai suoi genitori in tutta la sua vita”. Dal fronte Beckham, però, c’è una convinzione diversa: “David e Victoria credono che col tempo Brooklyn tornerà. Ma fino ad allora non possono fare nulla”, ha riferito una fonte vicina alla famiglia.

I rapporti tra le due donne, secondo il racconto di un insider vicino alla famiglia Peltz erano sereni, almeno all’inizio: “Andavano d’accordo nei primi mesi, ma poi Victoria ha iniziato a comportarsi come una fidanzata gelosa“. Una fonte vicina ai Beckham sostiene invece che sia “Nicola quella gelosa di Victoria“. Chi dica la verità non è dato saperlo, ma di certo tutto è precipitato con l’avvicinarsi delle nozze e al matrimonio, quando Victoria avrebbe rubato la scena alla sposa.

I Beckham a Parigi più uniti che mai

Mentre Brooklyn è lontano, la famiglia Beckham si è mostrata più unita che mai a Parigi, Victoria Beckham ha ricevuto l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere”: al suo fianco la famiglia al completo, tranne il primogenito ovviamente.

Il suo discorso di ringraziamento è sembrato a molti un attacco al figlio: “Questo non è il risultato di una sola persona”, ha detto citando i figli “per aver sempre creduto nella mia visione“, e il marito David Beckham, con cui condivide la sua vita da ben ventisei anni, e “per aver notato la mia passione per questa attività e la mia determinazione nel costruire qualcosa di cui entrambi potessimo essere davvero orgogliosi”.