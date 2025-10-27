Romeo Beckham e Kim Turnbull di nuovo insieme: mano nella mano a Parigi dopo la rottura

Romeo Beckham e Kim Turnbull si sono ritrovati a Parigi: dopo la rottura, la coppia torna a far sognare con una passeggiata mano nella mano e look impeccabili.

IPA Romeo Beckham

C’è aria di riconciliazione (e di romanticismo) nella Ville Lumière. Romeo Beckham, il secondogenito di David e Victoria, è stato paparazzato a Parigi mano nella mano con Kim Turnbull, la modella con cui aveva chiuso solo sei mesi fa. Dopo settimane di indizi social e voci sempre più insistenti, i due hanno deciso di uscire allo scoperto nel modo più classico: una passeggiata tra le vie più romantiche d’Europa, tra sguardi complici e look coordinati che sanno di ritorno di fiamma.

Il ritorno di Romeo Beckham e Kim Turnbull

Parigi, una cena al ristorante Costes, lo sguardo tenero di due ragazzi che sembrano aver ritrovato l’intesa di un tempo. Romeo Beckham e Kim Turnbull sono tornati insieme, e a confermarlo non è stata una dichiarazione ufficiale ma un gesto semplice e inequivocabile: le mani intrecciate, mentre passeggiano tra le luci del Marais.

La coppia aveva messo fine alla propria relazione lo scorso giugno, dopo settimane difficili segnate anche dalla tensione interna alla famiglia Beckham. Si parlava di un rapporto “sfumato” dopo il cinquantesimo compleanno di David, tra fraintendimenti e un presunto gelo nato tra Romeo e il fratello Brooklyn. Sullo sfondo, anche voci di vecchie amicizie (mai confermate) tra Kim e Brooklyn, che avrebbero infastidito la moglie di lui, Nicola Peltz.

IPA

Ora però sembra tutto archiviato. Romeo, 23 anni, e Kim, 24, hanno scelto Parigi per scrivere un nuovo capitolo, e lo hanno fatto con lo stile e la discrezione che li contraddistingue. Lui, con il suo fascino da giovane ribelle e l’eredità fashion della famiglia, ha optato per un outfit total black: pantaloni cargo morbidi, T-shirt coordinata e giacca in pelle, completati da stivaletti beige e catene dorate che aggiungono un tocco street-chic.

Lei, in perfetta sintonia, ha scelto un look dal sapore androgino ma raffinato: jeans rovinati con strappi sulle ginocchia abbinati ad una giacca slim fit in pelle.

Il dettaglio che ha colpito di più? La ponytail tiratissima di Kim, che metteva in risalto i lineamenti decisi e un make-up essenziale, con labbra nude e sopracciglia perfette. Ai piedi, un paio di Tabi che spezzavano il nero assoluto, rendendo il look meno rigido e più spontaneo.

IPA

Tra sfilate, cene e indizi social: il soft launch della nuova coppia

Prima di questa apparizione ufficiale, Romeo Beckham e Kim Turnbull avevano già lasciato trapelare qualcosa sui social. Un selfie condiviso su Instagram — lui con un beanie nero e lei avvolta in una felpa oversize con il cappuccio alzato — era bastato per scatenare i fan. Pochi giorni dopo, i due erano stati avvistati insieme al Gran Premio di Singapore, dove avevano mantenuto un basso profilo ma con quell’inequivocabile complicità che solo chi ha condiviso tanto può riconoscere.

La scelta di Parigi come luogo del “debutto ufficiale” non sembra casuale. Tra le vie della capitale francese, Kim è di casa: modella da quando aveva 18 anni, ha sfilato per brand come Isabel Marant e Mugler, e spesso partecipa agli eventi collaterali della Paris Fashion Week. Romeo, invece, non è estraneo al mondo della moda — basti pensare alla sua campagna per Saint Laurent, dove aveva posato in uno smoking nero lucido, ereditando l’eleganza naturale di mamma Victoria.