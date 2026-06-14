Victoria Beckham usa la figlia Harper per riavvicinarsi a Brooklyn, il gesto inaspettato

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IPA Victoria e Harper Beckham

La famiglia Beckham è tra le più famose al mondo, d’altronde la sua storia sembra quella di un film. L’amore tra il campione di calcio più forte e la popstar più amata del Regno Unito ha portato alla nascita di una dinastia che non manca di regalare agli spettatori emozioni e colpi di scena. L’ultimo capitolo della saga è di genere semitragico e racconta dell’allontanamento da casa del figlio più amato, che ha scelto di rinnegare la famiglia in favore di un nuovo amore. Mamma Victoria, però, non è disposta ad arrendersi e per cercare di riconquistare Brooklyn è disposta a tutto, anche a servirsi dell’aiuto della piccola Harper.

Harper Beckham a caccia del fratello Brooklyn

L’intera famiglia Beckham si trovava a Los Angeles per un’occasione a dir poco importante. David ha ottenuto la propria stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame, ricevendo gli omaggi del divo Tom Cruise. Al suo fianco la moglie Victoria e i figli Romeo, Cruz e Harper. Pochi giorni prima, intercettato da un fotografo per strada, Romeo aveva affermato: “Spero che anche Brooklyn ci sarà. Gli vogliamo bene”, ma le sue speranze sono state infrante. Brooklyn non era presente nel giorno più importante per il padre, così come non lo era nel giorno del suo compleanno e in qualsiasi altra riunione di famiglia da un anno a questa parte.

Brooklyn Beckham era assente nonostante la Hollywood Walk of Fame ce l’abbia a due passi da casa. Il figlio d’arte vive infatti in una grande villa (il valore si aggira sui 16 milioni di dollari) nell’esclusivo quartiere Trousdale Estates di Los Angeles, proprio a Beverly Hills. E se Maometto non va dalla montagna… A raggiungerlo è stato la più piccola di casa, la 15enne Harper, che si è fatta accompagnare da un’autista proprio a casa del fratello.

La carrambata, tuttavia, non ha avuto esito positivo. Brooklyn e la moglie Nicola Peltz non erano in casa, ma si trovavano sulla costa opposto degli Stati Uniti, a New York, in occasione del Tribeca Film Festival. La piccola Beckham, tenace come la mamma (e forse dalla stessa mamma guidata), ha consegnato in portineria una lettera da recapitare al fratello al suo ritorno, perché, così come i fratelli maggiori, non ha mai nascosto la speranza di un ricongiungimento e la disponibilità a perdonare al fratellone ogni cosa.

Dietro c’è lo zampino di Victoria e David

Se possiamo scrivere dell’accaduto è perché la visita di Harper Beckham alla casa del fratello maggiore è stata accuratamente documentata. La giovane inglese è stata immortalata da un fotografo che si trovava di fronte all’abitazione di Brooklyn (che però non c’era) proprio nell’esatto momento in cui lei ha consegnato la missiva. Pura casualità o attenta strategia? È vero che i fotografi di Los Angeles sono sempre all’agguato e piantonano senza sosta i quartieri abitati dai vip, tuttavia la casualità è sospetta.

Che dietro ci sia lo zampino di David e Victoria Beckham? Che siano stati loro a mettere sull’auto la piccola Harper e sguinzagliarle un fotografo al seguito così che il mondo intero potesse venir a conoscenza del loro tentativo di riconciliazione? Chi può dirlo… resta da attendere la risposta di Brooklyn.