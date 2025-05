Fonte: Getty Images David e Victoria Beckham

Il rapporto tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria Beckham, sta attraversando uno dei suoi momenti più delicati e Nicola Peltz ha deciso di intervenire. L’attrice, moglie di Brooklyn dal 2022, si è schierata dalla parte del marito in quello che descrive come un rapporto familiare segnato da conflitti, controllo e rifiuto. Un quadro sempre più instabile.

Nicola Peltz contro Victoria e David Beckham

Secondo quanto riportato da TMZ, che ha consultato alcuni amici vicini alla moglie di Brooklyn Beckham, Nicola Peltz considererebbe i suoceri “narcisisti e tossici” e per questo sarebbe stufa della tendenza di David Beckham di “rimproverare verbalmente” il primogenito durante le loro telefonate, che a volte si protrarrebbero fino a un’ora di ramanzine e strigliate.

A detta dell’attrice, dunque, Brooklyn riceverebbe continue critiche verbali da parte del padre che non andrebbero proprio giù a Nicola che non avrebbe neppure apprezzato il fatto che David e Victoria Beckham non abbiano mostrato alcun interesse a risolvere la tensione tra il marito e il fratello Romeo.

I due hanno litigato a causa di Kim Turnbull, la nuova fidanzata di Romeo che tanti anni fa ha avuto un flirt con Brooklyn. Quest’ultimo non sarebbe convinto delle buone intenzioni della modella e volto noto del jet set londinese, nel frequentare suo fratello minore. Un giudizio piuttosto severo che avrebbe portato ad un’accesa discussione: dallo scorso dicembre Romeo e Brooklyn non si rivolgerebbero più la parola.

Una tensione sempre più crescente che è diventata ancora più evidente quando Brooklyn e Nicola non sono stati inclusi nei festeggiamenti per il recente cinquantesimo compleanno di David Beckham.

E Nicola non è rimasta in silenzio. Le persone a lei vicine dicono che “risponde sempre e difende Brooklyn”, un atteggiamento che non sarebbe stato ben accolto dai suoceri. Pare infatti che David e Victoria abbiano escluso la Peltz dalle conversazioni familiari importanti.

Fonte: Getty Images

Nell’ultimo periodo Brooklyn avrebbe cercato di riavvicinarsi ai genitori ma i Beckham avrebbero posto come condizione l’esclusione di Nicola da tali conversazioni. Una condizione inaccettabile per la coppia.

Il Sun rivela invece che David è “disperato nel tentativo di fare ammenda” con suo figlio. Un caro amico dello sportivo ha detto che l’ex calciatore e la sua famiglia “temono sinceramente che Brooklyn possa essere perso per sempre. La parola ‘perso’, qui, è particolarmente toccante perché è lo stesso sentimento usato da David quando litigò con suo padre”.

Fonte: Getty Images

Le tensioni tra Victoria Beckham e la nuora

I problemi tra i Beckham e Nicola Peltz non sono una novità. Negli ultimi anni si è parlato più volte delle tensioni tra la moglie di Brooklyn Beckham e Posh Spice. Suocera e nuora si sarebbero scontrate in particolare sul matrimonio: si è vociferato di disaccordi sull’abito da sposa, sul primo ballo e su altri aspetti dell’evento.

Sebbene entrambe abbiano pubblicamente negato queste divergenze, il rapporto ad oggi non sembra essere dei migliori.

La recente assenza di Brooklyn e Nicola nelle foto di famiglia condivise sui social da Victoria, dove compaiono gli altri figli Romeo, Cruz e Harper, è stata interpretata come una conferma dell’allontanamento.

Solo il tempo ci dirà se questa frattura potrà essere riparata o se la tensione continuerà ad aumentare in una delle famiglie più in vista dello showbiz.