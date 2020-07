Victoria e David Beckham, il figlio Brooklyn si sposa con l’attrice Nicola Anne Peltz

editato in: da

Ci saranno presto fiori d’arancio in casa Beckham: il primogenito di Vittoria e David ha pubblicato la notizia dal suo profilo Instagram, con un emozionante post dedicato alla sua futura moglie Nicola Anne Peltz. A soli 21 anni, Brooklyn Beckham sarà presto sposo.

Il giovane modello lo ha dichiarato a tutti i suoi ammiratori scrivendo su Instagram quanto si fosse sentito fortunato per aver incontrato Nicola, la splendida attrice americana di soli venticinque anni, famosa per aver recitato nella saga Transformers.

Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto sì. Sono l’uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior papà un giorno. Ti amo piccola.

La coppia ha iniziato a frequentarsi a Los Angeles, dove erano stati avvistati più volte nell’autunno 2019 in diverse occasioni, tra le quali una festa organizzata da Leonardo Di Caprio. La conferma “social” di entrambi è arrivata solo a inizio gennaio 2020.

Il ragazzo è talmente innamorato che – dopo solo dieci mesi di relazione – ha deciso di chiedere la mano della fidanzata. La notizia era già trapelata qualche giorno fa sul Mirror, tramite alcuni insider molto vicini alla coppia. Sembrerebbe, infatti, che tutti i loro amici e la loro famiglia fossero già a conoscenza del lieto evento.

Un altro insider – sempre al Mirror – ha aggiunto come, prima di fare qualsiasi mossa, Brooklyn avrebbe chiesto la benedizione dei suoi genitori. La risposta dell’ex Posh Spice e dell’ex calciatore, a quanto detto, non sarebbe tardata ad arrivare:

David e Victoria hanno dato la loro benedizione. È un momento entusiasmante per tutta la famiglia e, dopo alcune complicate relazioni, pensano che Brooklyn abbia trovato quella giusta per lui.

A tal proposito, ricordiamo che per Brooklyn la relazione con Nicola non è certo la prima. Impossibile dimenticare il tira e molla tra lui e l’attrice ed ex bambina prodigio Chloë Grace Moretz, durato dal 2014 al 2018. Altri chiacchieratissimi flirt sono stati quelli con la modella Sophia Richie e la cantante Madison Beer, fino ad arrivare a Hana Cross, modella e amica di famiglia con la quale è stato fino a settembre 2019, poco prima di iniziare a frequentare Nicola.

D’altro canto, anche la futura moglie Nicola ha un ex famoso, ovvero Anwar Hadid, fratello di Bella e Gigi Hadid, con cui era stata fino a maggio 2018.

Non ci resta che augurare alla giovane coppia il meglio per il loro futuro insieme, e di restare sempre uniti proprio come Victoria e David, che dal 1999 non si sono mai lasciati.