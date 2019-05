Spice Girls, Mel B ricoverata d’urgenza: “Ha perso la vista”

editato in: da

Paura per Mel B, dopo che l’ex Spice Girl è finita in ospedale affermando di essere diventata cieca. La cantante, che presto sarà impegnata in un lungo tour, è stata ricoverata d’urgenza a Londra.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Mel B sarebbe stata operata a causa di un gravissimo problema all’occhio destro. La cantante sarebbe arrivata al pronto soccorso dichiarando di non vedere nulla e per ore non è stato chiaro cosa fosse accaduto.

La cantante inglese qualche tempo fa aveva perso quasi del tutto la vista all’occhio sinistro a causa di un’infezione. Per questo si sarebbe ulteriormente allarmata affermando davanti ai medici di essere diventata cieca. Il personale del Moorfields Eye Hospital di Londra, dove è stata ricoverata la popstar, ha affermato che Mel B era molto agitata e che ha dichiarato di essere “totalmente cieca” e che “non poteva vedere nulla”.

“Mel era agitatissima e urlava di non poter vedere nulla – ha spiegato una fonte -. È stata accompagnata in fretta all’ospedale dal suo autista, mentre la sua migliore amica e assistente personale le ha tenuto la mano per tutto il tempo durante la visita. Purtroppo nessuno sa cosa sia successo e cosa abbia provocato questa cecità. Però i dottori, sciogliendo in tarda notte la prognosi, hanno detto che è qualcosa di curabile”.

Un portavoce dell’artista ha affermato che ora la situazione è sotto controllo. I medici hanno sciolto la prognosi e questo significa che hanno scoperto cosa ha causato il problema di Melanie Brown. Non solo: l’addetto stampa ha anche chiarito che la cantante parteciperà al tour delle Spice Girls che dovrebbe iniziare a breve, portando il gruppo tutto al femminile in giro per il mondo.

I problemi di vista sono solo il culmine di anni difficili per Mel B, che ha dovuto fare i conti con il divorzio e con rivelazioni scottanti sulla sua vita privata. La battaglia legale con Stephen Belafonte, le botte, i ricatti sessuali e un tentativo di suicidio: la cantante inglese ora sta tentando di risalire la china e riprendere in mano la sua vita, anche grazie al tour con le Spice Girls. Per questo i fan sperano che si riprenda presto e che possa tornare sul palco più in forma che mai.