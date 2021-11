Lutto per Geri Halliwell, morto il fratello Max: malore improvviso

Lutto per per Geri Halliwell, apprezzata cantautrice britannica e membro delle Spice Girls. Max, il fratello maggiore dell’artista, è morto lo scorso 17 novembre a seguito di un malore improvviso nella sua dimora nell’Hertfordshire. Trasportato d’urgenza in terapia intensiva al Watford General Hospital, l’uomo si è spento dopo poco lasciando attonita la famiglia della cantante. La notizia è stata subito riportata da tutti i tabloid inglesi ed internazionali.

La morte di Max, una perdita immensa

Stando al resoconto del Sun, Geri Halliwell sarebbe a pezzi per la morte del fratello. Quando le è stato comunicato il ricovero di Max, la cantante si trovava all’estero, in Medio Oriente, al seguito del marito Christian Horner, team manager della Red Bull Racing, in trasferta per il Gran Premio del Qatar. La Halliwell sarebbe rientrata immediatamente, sconvolta dalla notizia.

Fonti vicine all’amata Spice Girl avrebbero rivelato che la scomparsa di Max Halliwell è una perdita immensa per la cantante che era legatissima al fratello maggiore. Le circostanze della morte dell’uomo hanno reso ancora più drammatica la vicenda: pare che le sue condizioni si siano aggravate repentinamente dopo il ricovero e che la fine sia sopraggiunta in breve tempo. La polizia ha chiarito che non è in corso alcuna indagine e che è da escludere ogni ipotesi di morte sospetta.

I nuovi progetti con le Spice Girls

I social network di Geri Halliwell, che solo su Instagram conta oltre un milione di follower, sono fermi da diversi giorni a riprova del dolore che impedisce all’artista anche solo di comunicare il suo stato d’animo pubblicamente. L’ultimo post della cantante, che risale allo scorso 16 novembre, è per il marito Christian Horner, una dedica per il compleanno dell’uomo che la Spice ha sposato nel 2015 e da cui ha avuto il suo secondo figlio a cui non manca di esprimere pubblicamente il grande affetto che li lega.

La morte di Max giunge in una stagione importante per la cantante che con la storica girl band, le Spice Girls, ha festeggiato l’anniversario di venticinque anni di attività dall’esordio discografico celebrato col lancio del documentario Spice Girls: How Girl Power Changed the World, dallo scorso 6 novembre su Discovery +. Il ritorno sul palco delle Spice con un tour dal vivo è previsto invece per il 2023.