È dagli Anni ’90 che il fascino di Robbie Williams, un fascino scostante, sovversivo, esagerato, miete vittime in tutto il mondo. Era uno – neppure il principale – dei membri della boy band più famosa al mondo, ma ha preferito far tutto da solo e non sempre gli è andata bene. Dipendenze, fallimenti, cadute e rovinose uscite di scena.

Robbie Williams è stato insignito, come solo David Bowie e Elton John prima di lui, del BRITs Icon Award, il più alto riconoscimento musicale di Gran Bretagna. Ma non è un lord inglese, è un punk trasportato nel terzo millennio. Un ribelle invecchiato bene, che continua a piacere anche quando fa venir voglia di dire dai basta, hai 50 anni. Perché mezzo secolo Robbie Williams lo ha raggiunto il 13 febbraio 2024, al fianco della moglie Ayda Field. L’ultimo di una serie di lunghi e scapestrati amori.

Tutti gli amori di Robbie Williams

Quanti amori ha vissuto Robbie Williams? Difficile dirlo, popstar icona mondiale, giovane e ribelle, di cuori ne avrà fatti capitolare parecchi. Alcuni anche piuttosto noti. A cominciare dal famoso flirt con Cameron Diaz, era il 2023, erano entrambi giovani, bellissimi e sulla cresta dell’onda. Ma fra loro non ci fu che un lesto scambio di tenerezze. Fu Cameron, però, che salvò la relazione tra il cantante e l’attuale moglie. I due si erano appena lasciati, ma l’attrice sgridò bonariamente l’amico: “Non sembra che tra voi sia finita. Vai da Ayda, stai con lei, sposala”.

Qualche anno prima dell’arrivo dell’oggi grande amica Cameron Diaz, la popstar inglese visse un’intensa passione tra le braccia di Naomi Campbell. Il fuoco pare essersi consumato a cavallo tra il 2000 e il 2001 (quando la top model era ufficialmente fidanzata con Flavio Briatore). Ma l’assistente di Naomi, tale Rebecca White, raccontò a News of the world, di averli beccati a letto insieme.

Ci fu poi un gioco di tira e molla con Lindsay Lohan, che a Williams tirò un clamoroso due di picche in un famoso club di Los Angeles, per poi ripensarci e invitarlo a bere un drink qualche settimana dopo. Per il resto, ben poco si sa di quel che accadde davvero tra i due.

La lunga storia con la Spice Girl

Avrebbero potuto essere la coppia più bella degli Anni ’90: il sogno pop diventato realtà, il bad boy dei Take That assieme alla più peperina delle Spice Girl. Ma l’amore tra Robbie Williams e Geri Halliwell, seppur intenso, durò poco. Giusto un paio di mesi, ma un paio di mesi parecchio intensi, che il cantante inglese ha ripercorso nel recente documentario a lui dedicato, Robbie Williams.

I due si conobbero in un periodo difficile, entrambi avevano problemi con l’alcol e soffrivano di disturbi del comportamento alimentare. Si regalarono leggerezza reciproca, supporto, comprensione e qualche follia. È passata agli annali la volta in cui lui uscì di casa con un grande borsone che, anni dopo, si scoprì nascondere dentro proprio Geri Halliwell. Era l’unico modo per nasconderla dai paparazzi.

E fu proprio la morbosità dei media a porre fine alla relazione. I fotografi li seguivano ovunque, qualcuno gli suggerì che fosse proprio Halliwell a chiamarli, Williams finì per crederci e la fiducia si intaccò irrimediabilmente. Per poi tornare, trasformata in una profonda e lunga amicizia: “C’eri nel sogno d’estate/e ora sei un’amica/ spero troverai la tua libertà/ per l’eternità” le ha scritto lui nel brano Eternity, qualche anno dopo.

Ayda Field, il vero grande amore di Robbie

Il vero, grande amore, per Robbie Williams arriva nel 2006 e ha il nome di Ayda Field. Nota attrice di soap opera e serie tv, Field conobbe il cantante in un contesto lavorativo (partecipava a un documentario prodotto da Williams) ma la scintilla fu immediata. A tre anni dal primo incontro arriva la convivenza e, nel 2010, la coppia suggella il proprio amore con il matrimonio.

Dalla felice unione nasceranno quattro figli: Theodora Rose, nel 2012; Charlton Valentine nel 2014; Colette Josephine nel 2018 e Beau nel 2020. Seppur Robbie e Ayda siano molto attivi sui social e condividano parecchio della propria vita privata, non hanno mai lasciato che i riflettori si accendessero sui loro pargoli, decisamente troppo piccoli per gestire l’attenzione mediatica.

A 50 anni, Robbie Williams ha detto no al sesso

Il matrimonio tra Robbie Williams e Ayda Field è duraturo, stabile, sereno e… in bianco. La coppia ha confessato senza remore di aver ormai rinunciato alla passione e di non farsene un cruccio: “L’assenza di sesso in un matrimonio è un problema solo se le due persone sono su posizioni diverse, se una persona lo vuole e l’altra no. Se si hanno aspettative o aspettative diverse”.

Loro, alle capriole sotto le lenzuola, preferisco le coccole: “Penso che la gente confonda il sesso con l’intimità. Ci coccoliamo e ci baciamo sempre, ci teniamo per mano e ci tocchiamo anche quando guardiamo la TV sul divano” ha affermato Field. Insomma, alla soglia dei 50 anni, Robbie Williams ha messo davvero la testa a posto, forse anche troppo.