Robbie Williams, confessioni intime di sua moglie Ayda Field

L’amore tra Robbie Williams e Ayda Field è stato svelato al mondo nel 2006. La coppia si è poi sposata quattro anni dopo, precisamente il 7 agosto 2010. Nozze a Beverly Hills, con la primogenita Theodora Rose venuta al mondo nel 2012. Due anni dopo è stato il momento di Charlton Valentine, per poi accogliere Colette Josephine nel 2018 e nel 2020, infine, Beau. Una grande famiglia felice, che ruba però molto tempo e privacy alla coppia, che pare si sia lasciata alle spalle un certo grado di intimità.

Robbie Williams e Ayda Field: la verità della camera da letto

Ricordate l’era in cui Robbie Williams era considerato un sex symbol? Quel periodo sembra ormai passato del tutto. Il cantante ha oggi 48 anni ed è impegnato con Ayda Field da svariati anni. Insieme da 16 e sposati da 12. Ha detto addio a una vita sregolata, divenendo un padre attento e, soprattutto, a tempo pieno.

La quotidianità casalinga non prevede più incontri intimi per la coppia, come rivelato dalla Field nel suo podcast Postcards from the Edge: “La nostra vita sessuale è del tutto morta. È stata cancellata dai bambini”. La camera da letto è ormai divenuta uno spazio di lavoro comune.

Non ricorda neanche più l’ultima volta in cui è capitato. I due, occupandosi di quattro figli e gestendo i rispettivi impegni lavorativi, non vanno neanche più a letto allo stesso orario.

“Quando c’era ancora romanticismo, dormivamo insieme anche solo per esigenze fisiche. Ora tutto questo è morto. Il letto potrei anche trasformarlo in un tavolo da ping pong, giocarsi e andare a dormire altrove”.

Come se non bastasse la stanchezza generale, l’insieme degli impegni lavorativi e il naturale calo del desiderio, Robbie Williams ha un grande difetto, che non lo rende il perfetto partner con il quale condividere il letto matrimoniale.

Il cantante russa eccessivamente. Un problema sorto col tempo, inesistente fino a qualche anno fa. A volte lei lo colpisce con un calcio, racconta. Spesso funziona, ma poi ritorna a far rumore. Le sue amiche le consigliano di dormire in un’altra stanza, vedendola sempre stanca, ma questo peggiorerebbe le cose.

“Ci penso e poi mi dico che siamo ufficialmente soltanto dei compagni di stanza. Potremmo anche essere fratello e sorella. È un orso che dorme. A Los Angeles ci sono dei terremoti, ma nulla riesce a svegliarlo”.

Ayda Field chi è la moglie di Robbie Williams

Nata a Los Angeles il 17 maggio 1979, Ayda Field è un’attrice statunitense, molto nota in ambito televisivo. Sua madre è americana ma suo padre è turco, il che le ha donato dei particolari tratti estetici del viso.

Ha conquistato la fama grazie alla celebre soap opera Days of Our Lives. Un titolo celebre in tutto il mondo, apprezzato in italia come Il tempo della nostra vita, che ha consegnato alla storia numerosi attori. Basti pensare a John Aniston, compianto padre di Jennifer Aniston. Dopo svariate serie TV, da Blue Collar TV a Studio 60 on the Sunset Strip, la Field è approdata nel panorama dei talk show e talent, come Loose Women e The X Factor UK. Oggi, come tanti personaggi dello spettacolo, è impegnata con le registrazioni del suo podcast, Postcards from the Edge. Ottimi i risultati in termini di pubblico, anche se la puntata più seguita è di certo quest’ultima, dedicata alla vita con l’ex Take That, in cui ha rivelato un suo aspetto sconosciuto.