Lutto per Jennifer Aniston, l’addio al padre su Instagram: “Ti amerò fino alla fine del tempo”

Jennifer Aniston dà l’ultimo saluto a suo padre. La celebre attrice ha atteso tre giorni prima di condividere con il resto del mondo la propria sofferenza. Il post pubblicato sul suo account Instagram è colmo d’amore e gratitudine per una delle figure cruciali della sua vita. Immediato l’abbraccio dei fan e degli amici di Hollywood, da Taika Waititi a Kaley Cuoco, da Naomi Watts a Jodie Smith, fino all’ex marito Justin Theroux. Un lutto che la colpisce nel profondo, a un anno di distanza da un altro doloroso colpo al cuore. Il 24 ottobre 2021 è infatti venuto a mancare James Michael Tyler, che ha condiviso con lei le dieci stagioni di Friends nel ruolo di Gunther.

Jennifer Aniston: l’ultimo saluto al padre

Il 25 ottobre dello scorso anno Jennifer Aniston si è ritrovata a pubblicare una scena di Friends che la vedeva al fianco di Gunther, ovvero James Michael Tyler, scomparso prematuramente. Un caloroso abbraccio per lui e un messaggio che recitava: “Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai regalato allo show e alle nostre vite. Sentiremo la tua mancanza”.

Al suo cuore si aggiunge ora una nuova crepa che è profonda e destinata a non rimarginarsi. L’11 novembre 2022 è morto suo padre John Aniston, che nel suo ultimo messaggio definisce come uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto. Si è data tre giorni di silenzio e lacrime, stando lontano dai riflettori, così da poter offrire al mondo un messaggio di pura gratitudine nei confronti del suo papà.

“Dolce papà, sono così felice che tu sia potuto volare in cielo senza dolore, in pace. Lo hai fatto l’11/11. Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà ora un significato ancor maggiore per me. Ti amerò fino alla fine del tempo”. Grande l’affetto che ha avvolto la star, nata l’11 febbraio 1969. Si spiega così il riferimento numerico nel suo post. Suo padre è andato via proprio nel suo giorno e nell’undicesimo mese dell’anno.

Chi era John Aniston

Non tutti sanno che Jennifer Aniston è una figlia d’arte. Suo padre John Aniston è stata una vera leggenda del mondo delle soap opera statunitensi. A renderlo una celebrità è stato il suo lungo percorso sul set de Il tempo della nostra vita, questa la traduzione italiana di Days of Our Lives. Ciò rende anche chiaro come sul set di Friends si sia voluto scherzare con questo legame, facendo entrare Joey proprio in quella telenovela.

Aveva 89 anni e la sua Jennifer ha voluto ricordarlo con svariate foto, d’epoca e più recenti. Li si vede insieme in uno scatto in cui lei era soltanto una neonata, poi una bambina e in seguito una donna adulta orgogliosa del suo affettuoso genitore.

Nato a Creta, John Aniston si trasferì con la sua famiglia negli Stati Uniti quando aveva appena due anni. La sua carriera d’attore ebbe inizio nel 1962 nella serie 87th Precinct. Otto anni dopo mise piede nel vasto mondo delle soap opera, con il ruolo ormai storico di Victor Kiriakis ottenuto nel 1985. Dopo aver ottenuto una nomination, ha poi ricevuto il Daytime Emmy Award alla carriera nel 2022.