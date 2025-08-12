Jennifer Aniston, l’amara confessione sulla morte di Matthew Perry

Jennifer Aniston ha ricordato l'amico e collega Matthew Perry, facendo un'amara confessione sulla sua morte: "Abbiamo fatto tutto il possibile"

IPA Jennifer Aniston

Matthew Perry è scomparso il 28 ottobre 2023. La sua morte ha lasciato attonito il mondo intero: era una persona speciale, un attore talentuoso, un amico affettuoso. Ma con lui c’erano anche i suoi demoni, gli stessi contro cui aveva lottato per tutta la vita. Tra le persone più vicine a Perry c’era l’ex co-star del set di Friends, Jennifer Aniston, che a distanza di quasi due anni dalla sua morte ha fatto un’amara confessione.

Jennifer Aniston parla della morte di Matthew Perry

Sono trascorsi quasi due anni da quel 28 ottobre 2023: la notizia della morte di Matthew Perry, “l’amico di sempre”, aveva profondamente toccato tutti noi. Jennifer Aniston si era chiusa a lungo nel suo dolore, dopo quanto accaduto: molte persone a lei vicine, tra cui gli amici e i parenti, avevano temuto per la sua salute. L’attrice si era trincerata dietro il silenzio, nella sua casa, e aveva perso 5 kg, senza più rispondere a nessuno al telefono.

A Vanity Fair, la Aniston ha parlato a cuore aperto di Perry. “Abbiamo fatto tutto il possibile, quando era possibile. Sono felice che non soffra più. Sembrava quasi che lo stessimo già piangendo da tempo, perché quella malattia è stata una battaglia durissima per lui. Per quanto sia stato doloroso per noi e per i fan, una parte di me pensa che forse sia stato meglio così“. Pochi giorni dopo la sua morte, la Aniston aveva scritto: “Ora sei libero”, riferendosi proprio ai fantasmi e ai demoni – spettro della dipendenza – presenti nella vita di Perry.

Intanto, poche settimane fa, un medico (Salvador Plasencia) si è dichiarato colpevole della morte di Perry, con una dichiarazione rilasciata alla CNN: si è detto “profondamente pentito per le decisioni terapeutiche prese mentre somministrava ketamina a Matthew Perry”, si è assunto le sue responsabilità e si è dichiarato colpevole di spaccio di droga e “di non essere riuscito a proteggere il signor Perry, un paziente particolarmente vulnerabile a causa della dipendenza”.

Il legame tra Jennifer Aniston e Matthew Perry

Jennifer Aniston è sempre stata molto legata a Matthew Perry: si erano conosciuti ben prima di Friends. E, in effetti, c’è stata una sorta di Sliding Doors nella loro esistenza: lui avrebbe voluto coltivare un rapporto più intimo, ma alla fine sono sempre stati amici. Il legame è diventato sempre più stretto negli anni, tanto che la Aniston ha provato di tutto per aiutare Perry a sconfiggere i suoi demoni: “Nessuno ha versato più lacrime di Jennifer durante i suoi momenti bui della lotta contro la dipendenza”.

Lo stesso Perry aveva parlato più volte del loro rapporto: “Dopo la fine dello show le ho chiesto di tenermi d’occhio e così ha fatto: Jen è stata quella che negli anni ho sentito di più”, anche se il cast di Friends non si era mai voltato le spalle ai tempi. “Quando uno di loro è malato gli altri lo proteggono, gli si stringono attorno e aspettano che sia in grado di camminare da solo”, così aveva ricordato i suoi amici nel libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.