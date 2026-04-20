Katy Perry in vacanza a Roma resta senza soldi e lancia la carta di credito in Trevi

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IPA Katy Perry

Chi porta monetine, chi porta speranza, e chi – come Katy Perry – porta direttamente il bancomat. La popstar americana ha scritto una nuova pagina nel libro dei rituali romani, regalando al Rete uno di quei momenti che non si possono dimenticare.

La scena è reale, accaduta nelle scorse ore nel cuore di Roma, e il video che la ritrae sta già girando vorticosamente sui social. Katy Perry – in versione turista anonima, con cappello, tuta e occhiali da sole, il classico kit anti-riconoscimento che, diciamolo, funziona solo finché non tiri fuori una carta di credito di fronte alla Fontana di Trevi – si è trovata davanti a uno dei monumenti più fotografati del mondo con un piccolo problema: niente spiccioli in tasca.

Katy Perry in vacanza a Roma

La Fontana di Trevi è, da secoli, uno di quei luoghi che chiedono un atto di fede. Il lancio di una monetina, voltarsi, esprimere un desiderio. Di certo un rituale semplice, popolare, reso immortale dalla cinematografia italiana e in particolare dalla celebre scena de La dolce vita di Federico Fellini. Ogni giorno, migliaia di turisti da ogni angolo del pianeta replicano quel gesto con devozione quasi religiosa. Katy Perry voleva fare lo stesso. Ma il destino – o forse la cashless economy – aveva altri piani.

Accortasi di non avere contanti, la cantante di Roar non si è persa d’animo. Ha estratto la carta di credito e l’ha immersa nell’acqua della fontana, con la stessa solennità con cui si lancia una moneta da un euro. “Non ho contanti ma sento di dover mettere qualcosa nella Fontana di Trevi per provare ad avere un po’ di fortuna”, ha spiegato nel video, prima di lasciare la carta a mollo per qualche secondo, giusto il tempo necessario, evidentemente, perché i Tre-vi capiscano la richiesta.

“Qualcuno mi dia un centesimo”

Il momento più esilarante arriva subito dopo: resasi conto che nessuno dei passanti l’aveva riconosciuta, Katy ha provato a cantare “Qualcuno mi dia un centesimo” sperando nell’intervento di qualche anima generosa. Nessuno si è fatto avanti. Roma, si sa, è una città abituata a tutto e forse anche agli artisti internazionali che mendicano spiccioli davanti alle fontane. Niente di nuovo quindi, in Città, vista la mole di turisti che ogni giorno si accalca intorno al monumento.

Il video è diventato virale nel giro di poche ore, e in effetti è difficile resistere. Una delle popstar più famose al mondo, travestita da turista qualunque, che affronta lo stesso dilemma che hanno affrontato milioni di persone prima di lei solo che la sua soluzione è decisamente più creativa della media.

Un rituale tutto nuovo

Ora la domanda che tutti si pongono è una sola: funzionerà? Tecnicamente, la Fontana di Trevi non prevede pagamenti contactless nel suo regolamento spirituale. Ma Katy Perry ha sempre avuto il talento di reinventare le regole a suo favore – dai look stravaganti ai tormentoni estivi – e forse anche le divinità romane faranno un’eccezione. Del resto, se la fortuna si misura in stream, la sua carta di credito è già andata decisamente bene.