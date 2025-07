Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza insieme in Italia dopo la rottura: che succede

IPA Katy Perry e Orlando Bloom in Italia dopo la separazione

A pochi giorni dalla conferma della separazione, Orlando Bloom e Katy Perry sono stati avvistati insieme in vacanza: l’attore britannico e la popstar americana si trovano infatti in Italia in compagnia della figlia Daisy. Proprio per amore della piccola, i due avrebbero deciso di trascorrere qualche giorno in famiglia.

Orlando Bloom e Katy Perry in famiglia

Vacanze italiane per Katy Perry e Orlando Bloom. Nonostante la rottura annunciata di recente, le due star si sono concesse qualche giorno in compagnia della figlia Daisy al largo della costiera amalfitana: sullo yacht insieme all’ex coppia, c’erano anche i due neosposi Jeff Bezos e Lauren Sánchez, loro amici di lunga data. Chi sperava in un improvviso ritorno di fiamma tra Bloom e Perry, ad ogni modo, resterà deluso: a quanto pare, i due avrebbero deciso di trascorrere del tempo insieme solo per il bene della loro bambina.

D’altro canto, lo avevano chiaramente annunciato anche nel comunicato che confermava il loro addio: “Continueranno a essere visti come una famiglia, poiché la loro priorità comune è – e sarà sempre – crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco” recitava la nota. E gli scatti dall’Italia sembrano confermare questa volontà: se in barca l’attore gioca divertito con Daisy, tra le strade di Capri la piccola passeggia tenendo la mano della sua mamma.

Una scelta condivisibile per tutelare la serenità della piccola, che a quasi cinque anni potrebbe risentire troppo di un brusco allontanamento da uno dei due genitori. D’altro canto la separazione tra le star sarebbe avventura senza particolari controversie o risentimenti, rendendo tutto più semplice.

L’addio tra Orlando Bloom e Katy Perry

Le voci di una possibile rottura tra Katy Perry e Orlando Bloom si rincorrono da diverse settimane, ma la conferma dai diretti interessati è arrivata solo qualche giorno fa con una nota stampa congiunta. Non sono chiari i motivi dell’addio, poiché nel comunicato si parla solo di una “relazione modificata negli ultimi mesi”. A raccontare i retroscena della rottura sono state invece, nel corso del tempo, diverse fonti vicine alla coppia.

Stando a quanto hanno riportato alcuni amici della popstar, a giocare un ruolo molto importante nell’allontanamento dal compagno sarebbe stato il flop del suo ultimo progetto musicale: “Era profondamente frustrata dopo l’accoglienza ricevuta dal nuovo disco. La cosa l’ha resa molto stressata, ha causato un po’ di tensione”. A peggiorare le cose sarebbe poi arrivata la scelta della cantante di prendere parte alla missione spaziale Blue Origin: un vero e proprio passo falso, che anche il suo compagno, in un momento di tensione, avrebbe definito “una scelta ridicola”.

“Lei si è sentita molto ferita. Immagina di andare nello spazio e il tuo partner non ne è impressionato” aveva fatto sapere un insider al Daily Mail. Ciliegina sulla torta, la decisione di Orlando di partecipare al matrimonio di Bezos, che tanto aveva criticato per le sue imprese spaziali: “Si lamenta del fatto che lei vada nello spazio, e poi vuole andare al matrimonio delle persone che le hanno permesso di farlo” ha giustamente fatto notare un amico dei due. Incomprensioni e litigi che hanno portato la coppia, una delle più belle di Hollywood, a dirsi addio dopo nove anni.