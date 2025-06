Fonte: IPA Katy Perry e Orlando Bloom in crisi: cosa c'entra la carriera della cantante

Non è la fase migliore della carriera di Katy Perry, decisamente. L’artista è infatti nel mirino dei suoi ormai ex fan e, in generale, delle nuove generazioni. Le sue esibizioni vengono costantemente poste sotto la lente d’ingrandimento e, di certo, non l’ha aiutata la partecipazione al progetto spaziale di Jeff Bezos.

Come se non bastasse tutto ciò, si vocifera di una crisi con l’attore Orlando Bloom. Non è la prima volta che i due si ritrovano in una condizione del genere. Prima del grande ritorno di fiamma, infatti, erano stati l’uno lontano dall’altra per un lungo periodo.

Katy Perry e Orlando Bloom, in crisi

A parlare di una chiara e nota distanza tra Katy Perry e Orlando Bloom, è stata una fonte anonima a Us Weekly. Di fatto non vivono più la stessa vita, dopo essersi allontanati. Una seconda fonte ha poi spiegato quello che è il clima nella cerchia di amici comuni.

Tutti sanno che la cantante e l’attore non sono più sulla stessa lunghezza d’onda: “Non è di erto un segreto il fatto che abbiano dei problemi. È una realtà ormai da un po’ di tempo e tutti quelli intorno a loro ne sono al corrente”.

Bloom starebbe tentando di tenere ben nascosti i propri problemi personali. Sembra proprio che la coppia non abbia intenzione di strumentalizzare la fase delicata, come in tanti fanno. Un approccio anche più delicato rispetto a quello avuto tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che hanno iniziato a vivere in parti differenti del Paese, lanciando un evidente segnale.

Per quanto riguarda l’aspetto pubblico, è certo che lui sia uscito molto più spesso senza la sua metà. Sappiamo che la cantante è molto impegnata, lavorativamente parlando, il che ha generato delle tensioni. Nello specifico sembra che il periodo complesso con fan e stampa abbia avuto un impatto anche sul suo privato.

Il matrimonio saltato

Katy Perry e Orlando Bloom sono una coppia dal 2016. Il loro percorso li ha però anche visti allontanarsi in passato. Nel 2018 hanno confermato d’essere nuovamente insieme ma, nonostante tutto ciò, non si sono ancora sposati.

La proposta è giunta nel 2019 durante una gita in elicottero, con Katy che aveva anche mostrato orgogliosa l’anello su Instagram. I due hanno anche una figlia insieme, Daisy Dove, nata nel 2020, ma la cantante avrebbe accantonato il piano dell’altare per motivi personali. Sarebbe questo uno dei motivi dell’allontanamento, le cui radici sono vive ormai da tempo.

Una terza fonte ha aggiunto: “Non ha mai fissato una data per il matrimonio. Non ha mai pianificato nulla in merito. Orlando ne ha abbastanza”. Al di là di tutto ciò, però, pubblicamente i due continuano a scambiarsi mi piace, sfoggiando una totale normalità. Scherzando, lei era anche andata in difesa del suo uomo (lo ha definito così) durante un concerto. Aveva infatti chiesto a un fan di smettere di mandargli messaggi in privato.

Ritorna ora in auge un’intervista di Orlando Bloom nel 2024, che sembra più attuale che mai: “Non la cambierei per niente al mondo, anche se a volte mi chiedo come ci riusciamo. Abbiamo queste due carriere e vite gigantesche, e la sua, a volte, è grande come un universo”.