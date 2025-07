Orlando Bloom e Katy Perry, lui posta dolcissime foto di famiglia: lei non ripubblica

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Orlando Bloom e Katy Perry

Orlando Bloom sceglie la tenerezza (e Instagram) per raccontare una storia d’amore che non è finita del tutto. O meglio, che ha cambiato forma. Dopo l’annuncio della separazione da Katy Perry, l’attore britannico ha pubblicato una serie di foto dal sapore intimo e vacanziero, scattate durante un soggiorno in Italia con la loro figlia Daisy e il primogenito Flynn, nato dal matrimonio con Miranda Kerr. Immagini che profumano di sole, di mare e di affetto autentico, dove Bloom mostra con orgoglio la sua famiglia allargata, anche se ormai “disallineata” sentimentalmente. Katy, però, resta in silenzio: nessuna condivisione, nessun repost, solo quel sorriso (forse malinconico) immortalato a bordo yacht.

Orlando Bloom e Katy Perry dopo l’addio: lui pubblica, lei no

Le foto che Bloom ha postato su Instagram, accompagnate dal commento minimalista “Dump 4 ya 🤍”, parlano da sole. Un diario visivo che va da una terrazza affacciata sul mare della Costiera, con Positano sullo sfondo, fino al ponte di uno yacht durante un tramonto dai colori pastello.

In una delle immagini più tenere, Katy Perry – 39 anni, splendida anche senza volerlo – posa accanto a Orlando Bloom, 47 anni, semplice, rilassato, molto “dad on holiday”. Sulla spalla tiene Daisy, la figlia di 4 anni e mezzo, avvolta in un asciugamano a righe, mentre Flynn – 14 anni e già l’aria di chi vuole fare il grande – sorride discreto sotto un ciuffo ribelle.

Un’immagine da cartolina moderna, che sa di famiglia vera. Katy appoggia il volto sulla testa della figlia, Bloom guarda in su con dolcezza. Eppure, il dettaglio che fa riflettere è l’assenza di una reazione da parte di lei. Non ripubblica, non commenta, non tagga. Una distanza comunicativa che oggi vale più di mille caption.

IPA

Immagini (quasi) perfetti e gesti che parlano

Scorrendo la gallery di Bloom, si nota un filo rosso tra gli scatti: la normalità. Nonostante la rottura sia stata resa pubblica solo pochi giorni fa (con una nota che parlava di “un’evoluzione della relazione verso la co-genitorialità”), i due ex continuano a mostrarsi insieme, soprattutto per il bene della piccola Daisy.

E se da una parte Bloom sembra voler rassicurare i fan mostrando l’unità della famiglia nonostante tutto, dall’altra parte Katy – che il 30 giugno ha concluso in lacrime la tappa australiana del suo tour – continua a non pubblicare alcun riferimento diretto a questa vacanza condivisa.

Neanche un accenno alle gite con Jeff Bezos e Lauren Sánchez, presenti con loro sulla costiera amalfitana. E nemmeno ai momenti in cui lei stessa, in bikini nero, veniva fotografata mentre giocava con Daisy sullo yacht. Il silenzio social, in questo caso, diventa una scelta chiara: quella di proteggere se stessa o, forse, di lasciar parlare le immagini altrui.

IPA

Una famiglia che cambia pelle (ma resta famiglia)

La love story tra Katy Perry e Orlando Bloom è iniziata nel 2016, con tanto di proposta in grande stile nel 2019 e l’arrivo della piccola Daisy nel 2020. Tra alti e bassi, si sono sempre definiti complici, innamorati, vicini anche quando si sono presi pause “rispettose ma amorevoli”.

L’annuncio della separazione è arrivato il 3 luglio 2025, in una dichiarazione congiunta che sottolineava il desiderio di “crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco”. Nessuna polemica, nessun gossip di troppo. Ma dietro questa impeccabile gestione pubblica, i fan leggono tra le righe.

Anche perché Bloom, prima della vacanza, aveva condiviso un post criptico su Instagram, citando Carl Jung: “La solitudine non viene dal non avere nessuno intorno, ma dall’essere incapaci di comunicare ciò che per noi è importante”. Un messaggio che, letto oggi, suona come un grido silenzioso. Katy, invece, non ha detto una parola.