Chi è Luisa Laemmel, la nuova (presunta) fiamma di Orlando Bloom

C'è una giovane donna che avrebbe conquistato il cuore di Orlando Bloom, una modella di origine svizzera dalla bellezza eterea. Ma chi è Luisa Laemmel?

Archiviata definitivamente la relazione con Katy Perry, sembra che per Orlando Bloom sia tempo per un nuovo amore. L’attore britannico è stato avvistato al Super Bowl 2026 con quella che per molti sarebbe la sua nuova (e bellissima) fiamma: si tratta della giovane modella svizzera Luisa Laemmel.

Sottobraccio al Super Bowl

Il Super Bowl è un evento che negli Stati Uniti è sacro quanto un debutto ufficiale in società. Ed è proprio in questa cornice che Orlando Bloom ha deciso di rompere con la consueta riservatezza, mostrandosi sottobraccio con la giovane modella.

Dopo la finale del campionato NFL a Santa Clara, l’attore è uscito dallo stadio con Luisa Laemmel e chi era presente nella lussuosa Raising Cane, la suite riservata ai VIP, ha parlato di una complicità evidente, con atteggiamenti “molto intimi e affettuosi”, sguardi complici e una vicinanza che lascerebbe davvero poco spazio ai dubbi.

Chi è la bionda modella di origine svizzera?

Classe 1997, Luisa Laemmel ha 21 in meno rispetto all’attore ed è originaria della Svizzera, anche se ormai vive stabilmente a New York da tempo. Non è certo una sconosciuta nel mondo del fashion: con la sua bellezza eterea e il suo 1,78 m d’altezza, la modella ha già calcato alcune delle passerelle più prestigiose.

Luisa ha lavorato per brand come Calvin Klein e Brandy Melville, ha sfilato alla New York Fashion Week per nomi del calibro di Vera Wang e Pamella Roland ed è rappresentata dalle migliori agenzie del mondo, tra cui la New York Model Management e la milanese The Lab Models.

C’è un dettaglio che non è sfuggito agli occhi più attenti. Sembra che Miranda Kerr, ex moglie dell’attore e madre del suo primogenito Flynn, segue la modella sui social. Del resto in casa Bloom l’armonia tra ex è un mantra, tanto che la Kerr è sempre stata anche in ottimi rapporti con Katy Perry, l’ultima compagna. Tutti insieme sono riusciti a costruire con impegno una bella famiglia allargata, per il bene dei piccoli di casa.

Katy Perry è un capitolo chiuso

Mentre Bloom sembra aver ritrovato il sorriso con Luisa Laemmel, anche Katy Perry ha voltato pagina, ma in modo decisamente più clamoroso. La cantante è stabilmente legata all’ex Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, e se inizialmente si trattava soltanto di voci di corridoio, ci hanno pensato i diretti interessati a confermare tutto. La coppia ha ufficializzato la storia con una romantica apparizione mano nella mano a Davos, in Svizzera, dimostrando che anche per loro è tempo di un nuovo inizio.

Nonostante la separazione annunciata nel giugno 2025 dopo quasi dieci anni insieme, Orlando Bloom e Katy Perry restano uniti dall’amore per la piccola Daisy Dove, la loro unica figlia nata nel 2020. Nessun rancore, solo una separazione consapevole, fatta di “amore e rispetto reciproco”.