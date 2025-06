Katy Perry e Orlando Bloom in crisi, la “colpa” è del viaggio nello spazio

IPA Katy Perry e Orlando Bloom

Guai in paradiso, una delle coppie d’oro di Hollywood sembra essere in crisi nera. Si dice siano sempre più lontani Katy Perry e Orlando Bloom. La popstar e l’attore sarebbero vicini al divorzio, almeno questo dico i rumors che si susseguono insistenti da settimane. A dare il colpo di grazia alla coppia sarebbe stata la decisione di Katy di prendere parte alla missione spaziale vip organizzata dal magnate Jeff Bezos.

Katy Perry e Orlando Bloom sempre più lontani

È ormai da qualche tempo che la stampa statunitense dà per certa la prossima rottura tra Orlando Bloom e Katy Perry. I due stanno insieme dal 2016 e, dopo una breve separazione, si sono fidanzati ufficialmente nel 2019. Insieme hanno una figlia di 4 anni, Daisy Dove e la loro era una delle coppie più invidiate dello star system. Non tutto è oro quel che luccica, però, e quest’amore da favola sembra star affrontando un periodo di crisi per cui potrebbe non esserci un lieto fine.

A pesare sono questioni lavorative. La popstar non ha preso bene il flop del suo ultimo album, 143, uscito nel settembre 2024. “Era profondamente frustrata dopo l’accoglienza ricevuta dal nuovo disco. – ha raccontato una fonte vicina alla coppia alla rivista People – La cosa l’ha resa molto stressata, ha causato un po’ di tensione”. Il tabloid afferma che “è finita” e che i due stiano “aspettando che finisca il tour prima di separarsi”.

Le incomprensioni, tuttavia, iniziano da ben prima dei problemi professionali di Perry. Già un paio di anni fa, intervistato da Flaunt, Bloom aveva raccontato che lui e la moglie abitavano “due mondi molto diversi”. Nello sfogo, il protagonista della saga de I Pirati dei Caraibi, aveva spiegato: “Il suo mondo non è necessariamente qualcosa che capisco, e penso che il mio mondo non sia necessariamente qualcosa che capisca anche lei. A volte le cose sono davvero, davvero, davvero impegnative. Non mentirò. Combattiamo sicuramente con le nostre emozioni e la nostra creatività”.

Gli indizi della crisi

Gli indizi riguardanti una possibile rottura, d’altronde, non mancano. All’importante presentazione del suo film Deep Cover, al Tribeca Film Festival lo scorso 10 giugno, Orlando Bloom si è presentato da solo. E da solo, riporta Page Six, l’attore ha trascorso un intero mese a Miami, in florida. Mentre Katy Perry, sul palco del suo tour, ha ringraziato la tenerezza di un fan dopo l’esibizione di I’m still breathing, brano che racconta proprio della fine di una storia d’amore.

Gli screzi per Jeff Bezos e il volo spaziale

La goccia che potrebbe aver fatto traboccare il vaso è il disaccordo tra Katy e Orlando riguardo alla partecipazione di lei alla missione spaziale organizzata dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos. Nel corso di una litigata, svela una fonte al Daily Mail, l’attore avrebbe definito “ridicola” l’intera faccenda. Per Bloom la moglie non ha fatto una bella figura e lei, di fronte a tali parole, si è sentita “ferita”. La fonte prosegue: “Immagina di andare nello spazio e il tuo partner non ne è impressionato”. Seppur Bloom fosse presente e festante sia al decollo che all’atterraggio. Un pelo di incoerenza? Si direbbe di sì.

Perché, nonostante Bloom reputi “ridicole” le imprese di Bezos, non ha intenzione di perdersi la festa più attesa dell’anno, quella a Venezia per il matrimonio del patron di Amazon e della fidanzata Lauren Sanchez. Katy Perry non potrà prendere parte all’evento, perché impegnata con un concerto, e si dice non sia affatto felice che il marito ci vada da solo. “Si lamenta del fatto che lei vada nello spazio, e poi vuole andare al matrimonio delle persone che le hanno permesso di farlo. Sono già in una spirale negativa e ora il matrimonio è un’altra questione per cui devono litigare”.