Super Bowl, parata di star: spuntano Kim e Lewis

Il Super Bowl LX che si è tenuto l'8 febbraio 2026 al Levi's Stadium di Santa Clara, ha visto una parata di stelle tra le tribune e in campo per la sfida tra Seattle Seahawks e New England Patriots. Da Jay Z con la figlia Blue Ivy ad Adam Sandler, da Jon Bon Jovi a Leonardo Di Caprio e Jamie Foxx. Da leggende dello sport come Roger Federer e Tom Brady fino alla nuova coppia vip, alla loro prima apparizione pubblica insieme: Kim Kardashian e Lewis Hamilton