IPA Jeff Bezos, biografia e curiosità sul fondatore di Amazon

Jeff Bezos è uno degli imprenditori più noti al mondo, oltre a essere tra gli uomini più ricchi al mondo. Con il suo patrimonio si contende il primo posto nella classifica Forbes con Elon Musk, il patron di Tesla e Space X. Come il suo concorrente, anche Bezos è particolarmente attivo nel settore dello Spazio. Noto per essere il fondatore, proprietario e presidente di Amazon, il più grande colosso dell’e-commerce, ha anche creato la società Blue Origin, di cui è amministratore delegato, impresa attiva nel campo dei voli spaziali. La sua ricchezza, nel 2024, si aggira attorno ai 200 miliardi di dollari. Ma chi è e cosa c’è da sapere su Jeff Bezos?

Le origini di Jeff Bezos

Il vero nome di Jeff Bezos è Jeffrey Preston Jorgensen e nasce il 12 gennaio 1964 ad Albuquerque nel New Mexico (Usa). I genitori sono due adolescenti che frequentano ancora le superiori, la madre ha 16 anni, il padre 17. Il loro matrimonio dura poco più di un anno. Nell’aprile 1968, quando Jeff ha quattro anni, la madre si risposa con Miguel “Mike” Bezos, un cubano emigrato negli Stati Uniti a 16 anni, il quale adotta Jeff dandogli il suo cognome.

La famiglia si trasferisce a Houston in Texas dove Miguel è ingegnere della Exxon. Jeff mostra sin da piccolo una passione per la tecnologia, a casa installa un allarme elettrico per tenere lontani i fratelli più piccoli dalla sua stanza. Nel 1982 all’università di Miami riceve il Silver Knight Award. Quattro anni dopo si laurea a Princetone in Ingegneria Elettronica e comincia a lavorare a Wall Street nel settore informatico.

La fondazione di Amazon

Nel 1994 Bezos lascia il suo lavoro da 223.000 dollari annui per fondare nel garage di casa sua, a Seattle, Cadabra.com. Il business plan del progetto è redatto durante un viaggio in fuoristrada da New York a Seattle e prevede di non fare profitti per i primi 4-5 anni. L’azienda, è presto ribattezzata Amazon.com dal nome del Rio delle Amazzoni.

L’attività prende vita nel luglio 1995 come libreria online, offrendo una scelta di titoli maggiore rispetto a qualsiasi altro grande negozio di libri o di ditta specializzata nella vendita per corrispondenza. In pochi anni amplia il catalogo, iniziando a vendere anche articoli come DVD, videogiochi, macchine fotografiche ed elettrodomestici, fino a offrire praticamente qualsiasi genere di articolo. È così che diventa il più grande e-commerce al mondo, nel 2018 il catalogo contiene oltre 500 milioni di articoli in vendita sulle 13 piattaforme attive nel mondo. Intanto, già dal 1997 Amazon.com entra nel mercato azionario con il simbolo AMZN.

Nel 2005 arriva il famoso Amazon Prime, il servizio premium di consegna (a pagamento). Nel 2006 prende vita Amazon Fresh per la consegna a domicilio di prodotti alimentari. Nel 2007 crea Kindle, il lettore di ebook che evolverà in Kindle Fire, un tablet concorrente all’iPad di Apple. Nel 2010 Bezos vara Amazon Studios, investendo più di 4,5 miliardi di dollari per produrre film e telefim. Nel 2015 viene dato un Golden Globe per la serie tv “Transparent” e nel 2017 due Oscar con il film “Manchester by the sea”. Segue Amazon Echo, brand di speakers a comando vocale, e Amazon Prime Air, servizio di spedizioni con droni. Nel 2021 Jeff Bezos diventa presidente esecutivo della società.

I successi di Bezos, la creazione di Blue Origin e le altre attività imprenditoriali

Nel 1999 Jeff Bezos è nominato persona dell’anno dalla rivista Time, l’anno successivo fonda fonda Blue Origin, società di start up per voli spaziali umani. L’impresa resta segreta fino al 2006, quando acquista molti terreni nel Texas occidentale per costruirvi un impianto di lancio e test. Nel 2015 il veicolo spaziale Shepard di Blue Origin vola con successo nello spazio raggiungendo la quota prevista di 100 chilometri di distanza prima di eseguire un atterraggio verticale presso il sito di lancio.

Negli anni successivi realizza altri veicoli spaziali e inizia a pianificare i primi voli di turismo spaziale per il 2019. In questo ambito è molto viva la sfida con Elon Musk, anche lui attivo con la sua SpaceX nel settore dei voli turistici nello Spazio. I due si alternano tra sperimentazioni e traguardi da raggiungere.

Bezos sta lavorando anche per creare un insediamento umano perenne sulla Luna. L’idea è di fornire entro il 2025 i mezzi necessari per il trasporto di persone sul satellite. Tra le altre attività di Jeff Bezos, l’imprenditore ha comprato per 250 milioni di dollari in contanti il quotidiano americano Washington Post, effettua investimenti attraverso una sua società di venture capital, Bezos Expeditions, ed è stato uno dei primi azionisti di Google. Ha inoltre rilevato la catena di supermercati Whole Foods Market nota per il cibo biologico e i prodotti freschi e la farmacia americana on line PillPack, specializzata nel preparare in maniera personalizzata le medicine che richiedono la ricetta e spedirle a domicilio.

Il patrimonio di Jeff Bezos

Dagli ultimi dati, Bezos nel 2024 può contare su un patrimonio personale pari a 194 miliardi di dollari, in calo rispetto al passato a causa del divorzio dall’ormai ex moglie MacKenzie Scott. La ricchezza del magnate deriva principalmente dal possesso delle quote di Amazon, dalla Blue Origin e dal Washington Post di cui è anche editore. Nel 2023 l’e-commerce ha fatto registrare un fatturato pari a 574 miliardi di dollari per un utile di 30,4 miliardi di dollari.

Vita privata e curiosità su Jeff Bezos

Nel 1993 Jeff Bezos ha sposato MacKenzie Tuttle, conosciuta l’anno prima negli uffici di New York della DE Shaw & Co. La coppia ha vissuto a Seattle ed ha avuto quattro figli, di cui uno adottato in Cina. Nel 2019, dopo 26 anni di matrimonio, i due hanno divorziato e l’imprenditore versa alla moglie 36 miliardi di dollari che l’hanno resa la terza donna più ricca al mondo secondo Forbes e il loro divorzio è stato il più costoso della storia. Nel 2021 Bezos ha mantenuto il 9,98% delle quote di Amazon, mentre l’ex moglie ha ottenuto il 3,44%. Nel 2023 Bezos ha chiesto alla fidanzata Laura Sanchez di sposarlo. La proposta è stata fatta mentre navigavano nel Mediterraneo sul suo nuovo yacht da 500 milioni di dollari, il Koru, al largo della Costa Azzurra.

La donna è una giornalista e conduttrice di programmi d’infotainment. Nel 2010, a 40 anni, è stata inserita da People nella classifica delle 50 persone più belle degli Usa, ma il suo punto forte non è la bellezza quanto l’intelligenza. Ha il brevetto da pilota di aerei e di elicotteri e nel 2016 ha fondato la Black Ops Aviation, la prima società di produzione e film aerei di proprietà femminile.

I due hanno fatto decisamente discutere mezzo mondo per la decisione di celebrare il loro amore a Venezia. Si sono infatti sposati nella splendida e romantica città italiana. Cinque giorni di festeggiamenti, con tantissimi Vip giunti da tutto il mondo, uno yach, un’isola noleggiata e tre alberghi di lusso prenotati interamente. Le nozze del secolo? Con 30 milioni di euro investiti, di sicuro sono quelle del decennio.