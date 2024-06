A un anno esatto dalla morte, Silvio Berlusconi viene ricordato dai figli come “Amore”. La cerimonia viene celebrata oggi 12 giugno nella cappella di Villa San Martino ad Arcore, e sono presenti tutti i figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi. Immancabili il fratello Paolo Berlusconi e la “moglie simbolica” Marta Fascina, gli amici più stretti, come Fedele Confalonieri e Gianni Letta. Dopo la messa, un pranzo che riunisce tutta la famiglia. Su Mediaset, un programma speciale per ricordare il fondatore.

Silvio Berlusconi, il ricordo dei figli a un anno dalla morte

A Mediaset l’aria è carica di ricordi. La commemorazione nello Studio 20, proprio il giorno antecedente alla data in cui ricorre il primo anniversario della morte di Silvio Berlusconi. Un anno è passato da quando è arrivata la notizia, in una mattina apparentemente tranquilla: da allora, i figli non hanno mai smesso di omaggiare il padre. A parlare in un’intervista al Tg1 è stata Barbara Berlusconi, figlia del Cavaliere e di Veronica Lario.

“Mio padre ha cambiato l’Italia modernizzandola, nell’imprenditoria, nello sport, nei media e soprattutto nella politica con l’introduzione del bipolarismo. È stato molto amato, perché ha sempre difeso la libertà. (…) E poi è stato certamente contrastato”. Un omaggio sentito per ricordare l’uomo che è stato, il politico e imprenditore oltre al papà. E solamente poche settimane fa lo ha ricordato anche Marina Berlusconi, che il 31 maggio è stata nominata Cavaliere del Lavoro. Una nomina che ha voluto dedicare proprio al padre, insignito dell’onorificenza nel lontano 1977. “Lui è stato e sempre sarà ‘Il Cavaliere'”.

L’omaggio di Mediaset

Il 12 giugno 2023, sulla torre di Mediaset, è apparso un messaggio: “Ciao papà”. A un anno dalla scomparsa di Berlusconi, i dipendenti e i figli si sono riuniti in una commemorazione, alla presenza dei collaboratori non solo di Milano, ma anche di Roma e Madrid, nello Studio 20. La voce di Pier Silvio è rotta dalla commozione. “Sento che lui è qui con noi per questo abbraccio caldissimo. Siete troppo dolci e io e la mia famiglia siamo davvero troppo fortunati. Essere qua oggi con tutti voi per me e per i miei fratelli rappresenta un valore immenso”. L’evento in ricordo del padre è aperto da un minuto di silenzio, chiamato dalla voce fuori campo di uno dei conduttori che più ha stimato in assoluto: Gerry Scotti.

Il documentario di Tony Capuozzo, trasmesso stasera 12 giugno 2024 su Mediaset, si intitola Caro Presidente, un anno dopo. Tante testimonianze, ricordi, dai figli al fratello, fino ai protagonisti del Milan che tanto amava o ancora personaggi della televisione, da Maria De Filippi a Enrico Mentana, quella stessa che ha contribuito a plasmare. Il tutto ripercorre le sfide che ha affrontato l’imprenditore nel corso della sua vita, ma anche i successi, mosso da una parola. “La parola più forte, più potente, in assoluto universale: Silvio Berlusconi il nostro fondatore, mio padre è Amore“. Dalle 20,30, il documentario va in onda in simulcast su Canale5, Italia1, Retequattro e Tgcom24. Sui giornali, la dedica dei figli: “Dolcissimo papà, il tuo amore vivrà per sempre dentro di noi”.