Silvio Berlusconi, lo speciale per ricordarlo a 2 anni dalla morte: dove e quando vederlo

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset dedica al suo fondatore un omaggio per ricordarlo proprio nel giorno della sua morte. Giovedì 12 giugno, alle ore 20,40, le principali Reti del gruppo — Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24 — trasmetteranno in contemporanea Caro Presidente, il tempo vola. Il racconto è affidato alla voce sensibile e mai scontata di Toni Capuozzo, con la regia di Roberto Burchielli, in uno speciale che attraversa il tempo e le emozioni vissute in questo tempo che è trascorso rapidamente, per tenere viva la memoria di un uomo che ha diviso e affascinato.

Caro Presidente, il tempo vola: un viaggio tra memoria ed emozioni

Nel costruire il ritratto di una figura così centrale nella recente storia italiana, Caro Presidente, il tempo vola scava nei dettagli, nei gesti fuori scena e nei momenti condivisi lontano dai riflettori. Toni Capuozzo, testimone di anni intensi e spesso turbolenti, ci guida in un percorso che unisce testimonianze e frammenti di immagini, dando voce a chi ha vissuto accanto all’ex Cavaliere. Un racconto rispettoso che restituisce al pubblico la complessità di una personalità che ha fatto della comunicazione il proprio tratto distintivo.

La morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno 2023, ha lasciato un vuoto che ancora si avverte. Ma è proprio nei due anni successivi che si misurano le eredità più profonde da quelle politiche a quelle mediatiche. Lo speciale invita a riflettere su cosa sarebbe stato il suo sguardo sull’Italia di oggi, sulle sue parole — sempre dirette, spesso sorprendenti — di fronte ai temi che scuotono un’attualità sempre più fragile.

Di cosa parla lo speciale su Mediaset

Il racconto si apre e si chiude con due momenti simbolici che sono lo specchio del tempo ormai trascorso. Il primo è datato 14 giugno 2023 nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. Toni Capuozzo e Pier Silvio Berlusconi si stringono nello Studio 20 di Cologno Monzese, luogo emblematico della storia televisiva italiana e della parabola imprenditoriale dell’ex Premier. Il secondo abbraccio è invece dell’11 giugno 2025, in occasione di un momento di commemorazione presso il Campus Mediaset, insieme ai dipendenti e collaboratori dell’azienda. Questi due frammenti, lontani tra loro ma comunque legati, sono la cornice dell’intero speciale.

Silvio Berlusconi ha segnato epoche e generazioni, inventando linguaggi, ha rotto gli schemi e polarizzato il dibattito pubblico. Lo speciale di Mediaset si muove in un equilibrio tra intimità e racconto storico. Ed è questa l’occasione per riconoscere la complessità di una figura che continua a influenzare il presente anche dopo averlo lasciato.

Quando e dove vedere lo speciale

Caro Presidente, il tempo vola va in onda il 12 giugno in simulcast su Canale5, Italia1, Rete4 e TgCom24. “Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti”, ha scritto la Premier Giorgia Meloni per ricordare Silvio Berlusconi nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa.