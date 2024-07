Ralf Schumacher, fratello minore di Michael, ha fatto coming out: “È lui il fidanzato giusto, condividiamo tutto”. Ma chi è il suo nuovo compagno? Si chiama Etienne, ed è un manager: con lui, Ralf ha ritrovato l’amore, dopo essere stato sposato con la conduttrice tedesca Cora Brinkmann (l’ex coppia si è separata da parecchi anni). Vi sveliamo tutte le curiosità su Etienne, il compagno di Ralf Schumacher.

Chi è Etienne, il fidanzato di Ralf Schumacher

“La cosa più bella nella vita è avere al proprio fianco il compagno giusto con cui condividere tutto”, con questa dichiarazione e una foto condivisa su Instagram, Ralf Schumacher ha scelto di fare coming out. Ex pilota di Formula 1, fratello minore di Michael Schumacher, al suo fianco oggi c’è Etienne, che vive in Francia ed è il responsabile commerciale di Schumacher.

In effetti, il manager ha conosciuto Ralf per lavoro, quando hanno iniziato a collaborare insieme, poiché è lui a gestire gli affari dell’ex pilota di Formula 1. La relazione professionale si è trasformata ben presto in un legame sentimentale secondo il Sun, poiché Carmen Geiss, un’amica della coppia, ha lasciato intendere che stanno insieme da quasi due anni. Oltre a vivere a Nizza, nella magnifica cornice della Costa Azzurra, Etienne divide il suo tempo a Città del Capo in Sudafrica: in realtà, la coppia si ritrova spesso “separata”, dal momento in cui Ralf Schumacher vive in Austria, precisamente a Salisburgo, come riportato dal magazine Blind. Nonostante la lontananza, sono spesso insieme.

La storia d’amore tra Ralf Schumacher ed Etienne

Una coppia felice, ed è questo l’aspetto meraviglioso, ma non è l’unico, perché, sotto al post di Ralf Schumacher, che ha scelto di fare coming out, c’è anche il commento del figlio David. “Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui ti senti veramente a tuo agio e al sicuro, non importa se sia un uomo o una donna. Ti sostengo al 100%, papà, e ti auguro tutto il meglio e congratulazioni”. Una dichiarazione d’amore filiale bellissima.

In passato, dal 2001 al 2015, Ralf Schumacher è stato sposato con Cora Brinkmann, modella e conduttrice televisiva tedesca, che oggi lavora su OnlyFans: dalla loro unione, è nato il figlio David Schumacher. Il sostegno alla coppia è arrivato da numerosi amici, come Carmen Geiss, amica della coppia che li ha descritti come “clamorosamente felici”, tanto da non aver mai avuto discussioni o controversie. Forse anche per carattere: ambedue sono molto riservati e fino ad oggi non è mai trapelato nulla sul loro amore, vivendo lontano dalle luci dei riflettori.

“Vi amo entrambi così tanto. Dopo due anni, potete finalmente dimostrare il vostro amore al mondo”, ha scritto Geiss, che ha definito Ralf Schumacher come una persona liberale, di buon cuore, un vero amico da chiamare giorno e notte nel momento del bisogno. In seguito al coming out, il fratello minore di Michael Schumacher ha ricevuto un’ondata di amore e di affetto da migliaia di persone in tutto il mondo. Ora la coppia può vivere il loro amore alla luce del sole, senza nascondersi, con il supporto della Germania intera.