Otto titoli imperdibili e per tutti i gusti da leggere a marzo, selezionati tra le ultime novità uscite in libreria

Fonte: iStock Libri da leggere a marzo 2025: otto titoli

Avventurosi, romantici, che suscitano riflessioni: i libri sono porte aperte su mondi immaginari e ci permettono di viaggiare con la fantasia in qualsiasi posto e in ogni epoca. Ma sono anche il mezzo attraverso il quale riflettere, conoscere e approfondire tematiche attuali o importanti.

Perfetti per trascorrere il tempo libero, per rilassarsi, ma anche ottimi compagni di viaggio (sì, anche nelle tratte quotidiane sui mezzi pubblici), vale sempre la pena averne uno sottomano.

E cosa c’è di meglio di una nuova uscita? Una selezione dei romanzi da leggere a marzo, tra quelli che sono arrivati da poco in libreria e adatti a tutti: da chi desidera il mistero, a chi cerca una bella storia d’amore, fino a quei libri che inducono a riflettere.

Il giorno dell’ape di Paul Murray

Un romanzo ricco di umorismo e di calore umano: proprio con queste parole viene presentato nella quarta di copertina Il giorno dell’ape di Paul Murray pubblicato da Einaudi. Questo libro racconta della famiglia Barnes e del momento che sta affrontando: dalla concessionaria del papà che sta per fallire, alla mamma che vende i gioielli su eBay, fino ai figli, la più grande che è diventata la ex prima della classe e il più piccolo che progetta di scappare di casa. Libro dell’anno per The New York Times e per molti altri giornali, ha vinto importanti premi. Davvero imperdibile.

Offerta Il giorno dell’ape di Paul Murray Un romanzo ricco di umorismo e calore umano

C’era la luna di Serena Dandini

Con il libro C’era la luna di Serena Dandini, pubblicato da Einaudi, veniamo catapultati nella Roma nel 1967. Sara Mei è la protagonista di questa storia che parla di crescita, di cambiamento, di quel momento delicato dell’esistenza di ognuno, che segna il passaggio dall’essere bambini a diventare giovani donne e uomini. Il tutto mentre la società cambia e il mondo muta. Un romanzo per tutti, scritto con l’inconfondibile penna di Serena Dandini.

Offerta C’era la luna di Serena Dandini Un libro che ci porta nella Roma del 1967

Delitto al ballo di Julia Seales

Delitto al ballo di Julia Seales – pubblicato da Piemme – incuriosisce per diverse ragioni: perché ci fa conoscere un personaggio fuori da comune e perché ci porta in un periodo davvero affascinante. La protagonista è Beatrice Steele, segni particolari: non è brava con il ricamo e con l’arte, ma adora risolvere i crimini irrisolti. E si trova proprio a dovere indagare a un ballo, quello in cui lo scapolo più ambito di tutti muore. Romanzo intrigante e perfetto per chi apprezza eroine sorprendenti.

Offerta Delitto al ballo di Julia Seales Una protagonista insolita e un mistero da risolvere

Morte in Cornovaglia di Daniel Silva

Gabriel Allon viene chiamato in Cornovaglia per risolvere il delitto di Charlotte Blake, una professoressa di Storia dell’arte di Oxford. Lui, restauratore e spia, si troverà così a indagare anche su ciò che cercava di scoprire la vittima. Morte in Cornovaglia di Daniel Silva, pubblicato da HarperCollins, è un romanzo appassionante e che è impossibile posare. Per chi è alla ricerca di una storia adrenalinica e ricca di misteri.

Deep end di Ali Hazelwood

Due atleti di altissimo livello: lei è una tuffatrice, lui un nuotatore. Si chiamano Scarlett e Lukas e, a parte la passione per l’acqua, sembrano davvero non avere nulla in comune, ma le cose in realtà non stanno così. E se poi ci si mette anche un progetto di biologia a cui devono lavorare insieme…

Deep end di Ali Hazelwood, pubblicato da Sperling & Kupfer, è uno sport romance, adatto a tutti coloro che sono alla ricerca di una storia romantica.

Offerta Deep end di Ali Hazelwood Uno sport romance per chi cerca una storia emozionante

Dolci misteri alla libreria Cinnamon Bun di Laurie Gilmore

Torniamo a Dream Harbor, dove viene trovato un messaggio segreto dentro un volume della libreria Cinnamon Bun: nasce così una sorta di caccia al tesoro, che coinvolge Hazel (la libraia) e il pescatore Noah. Ma se nascesse qualcosa di più tra loro?Dolci misteri alla libreria Cinnamon Bun di Laurie Gilmore, pubblicato da Newton Compton, è il secondo volume – dopo Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè – di una serie di romanzi autoconclusivi della stessa autrice e ambientati nel medesimo posto. Per i cuori più romantici.

E ho smesso di chiamarti papà di Caroline Darian

Del caso di Gisèle Pelicot ne ha parlato tutto il mondo: la sentenza del processo ha stabilito che la donna è stata vittima per almeno dieci anni del marito che abusava di lei dopo averle servito cocktail di farmaci, oltre a questo documentava cosa accadeva e offriva la donna, addormentata, anche ad altri uomini. E ho smesso di chiamarti papà di Caroline Darian, pubblicato da Utet, racconta il punto di vista della figlia della coppia. Un libro doloroso su una storia vera.

Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia di Beppe Severgnini

Un libro che parla del tempo che passa, e che invita a “indossare con eleganza la propria età”, che poi è proprio quello che vorremmo fare tutti. La ricetta? “Comprendere il potere della gentilezza, imparare dagli insuccessi, allenare la pazienza, frequentare persone intelligenti e luoghi belli, che porteranno idee fresche. Serve accettare che c’è un tempo per ogni cosa, e la generazione dei figli e dei nipoti ha bisogno di spazio e incoraggiamento. Non di anziani insopportabili”, spiega la quarta di copertina. Il volume è Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia di Beppe Severgnini pubblicato da Rizzoli.