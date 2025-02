Fonte: iStock Libri da leggere a San Valentino: nove titoli

Ci si più innamorare ancora dell’amore? La risposta a questa domanda non è semplice, perché non sempre si vivono esperienze che permettono di sentirsi a proprio agio con i sentimenti. Poi, aggiungiamo, è anche vero che ogni persona oltre a una propria storia personale, è unica e si approccia ai sussulti del cuore a modo proprio.

C’è, però, un modo per provare a ricordarsi cosa significa amare, perfetto proprio per San Valentino. La risposta non è scontata e neppure banale: leggere un romanzo, magari proprio un libro romance che ci aiuti a fare i conti con i sentimenti, se non con i nostri almeno con quegli degli altri.

Amare ed essere amati è un esercizio a volte faticoso e irto di ostacoli, ma ne vale la pena. Come ci insegnano i nove libri romance da leggere per San Valentino, per innamorarsi ancora dell’amore.

I libri da leggere se non credi più nell’amore

Se ci hanno ferite troppe volte, se non siamo mai riuscite a trovare la persona giusta, se siamo ormai totalmente disilluse: per tante non sarà difficile riconoscersi in queste caratteristiche, ma se siamo qui, forse, vogliamo dare almeno un’altra possibilità al nostro romanticismo latente, oppure metterlo alla prova.

E allora perché non farlo con un romanzo: una storia da leggere è come un viaggio avventuroso verso vite inesplorate, verso ipotesi a cui non si ha mai pensato e verso esperienze magari già vissute, ma che vanno rielaborate.

9 Novembre di Colleen Hoover

Un ragazzo e una ragazza si conoscono, tra loro scoppia la scintilla e decidono di incontrarsi ogni anno il 9 novembre. E di farlo per cinque anni, decidendo di non sentirsi mai negli altri giorni, di non provare a incontrarsi. Ma in una vita le cose che possono accadere sono davvero tante e inaspettate. 9 Novembre è un libro incredibilmente romantico, sugli imprevisti e gli incontri che cambiano tutto. Scritto con la penna inconfondibile di Colleen Hoover, autrice anche di It ends with us. Pubblicato da Sperling & Kupfer.

Wild love. Desiderio selvaggio di Elsie Silver

Lui è un miliardario, non uno qualunque ma il più sexy del mondo, anche se l’appellativo non gli fa troppo piacere. Lei è la sorella del suo migliore amico ed è la ragazza che ha sempre cercato di aiutare. Anni di amicizia, ma solo di quella, possono trasformarsi in qualcosa di diverso? Ambientato in un paese, nel mezzo della natura più affascinante, tra musica, imprese da far partire, relazioni che finiscono e altre che possono iniziare. Wild love. Desiderio selvaggio di Elsie Silver è pubblicato da Newton Compton.

Odio e quindi amo di Susan Elizabeth Phillips

Lei era la ragazza più popolare della scuola, ma forse anche la più detestata. Quindici anni dopo, però, le cose sono cambiate e quando torna nella città che un tempo è stata il suo regno, si ritrova a dover fare i conti con quel passato e con alcune persone. Ma nella vita si cambia e quella che sembrava un’enorme sfortuna si rivela essere la scelta più bella: piano piano tornerà a farsi apprezzare dalle persone del suo passato e troverà un nuovo amore. Odio e quindi amo è scritto da Susan Elizabeth Phillips una garanzia di libri romantici e divertenti. È pubblicato da Leggereditore

I romanzi da leggere se sei sposata o fidanzata da tanto tempo

Non è che quando si è in coppia da tanto tempo non si riesca più a credere nell’amore, però magari si rischia di perdere un po’ di quella passione tipica delle relazioni al loro inizio. A volte le “farfalle nello stomaco” si sono solo assopite, ma per capirlo ci si deve immedesimare nella storia di qualcun altro.

Maledetto il giorno che ci ha fatto incontrare di Sarah Hogle

Una coppia apparentemente perfetta, ma in realtà piana di falle. E mentre le nozze si avvicinano scoprono entrambi che la verità è che nessuno dei due vorrebbe sposare l’altro. Le cose, però, cambiano e sarà proprio il tirare fuori il loro vero sentire a spingerli a vedersi per quello che sono veramente. Un romanzo su come riscoprire la persona che si ha accanto, conoscendo meglio sé stessi: Maledetto il giorno che ci ha fatto incontrare di Sarah Hogle è pubblicato da Always Publishing.

Made in Garbatella di Laura Nottari

Lei è sposata, di ottima famiglia e con un figlio super intelligente, ma il suo castello dorato è destinato a crollare. Lui lavora nella gastronomia dei genitori ed è un papà single. Laura Nottari firma un romanzo divertente, un inno d’amore a Roma e alla romanità. Con due personaggi che riescono a far ridere e riflettere al tempo stesso. Per chi non ci crede che gli opposti si attraggono. Made in Garbatella di Laura Nottari è pubblicato da Words Edizioni.

Matrimonio di convenienza di Felicia Kingsley

La regina dei romanzi rosa in Italia è Felicia Kingsley e Matrimonio di convenienza (pubblicato da Newton Compton) è un suo libro uscito qualche anno fa che ci racconta di due personaggi che si ritrovano – loro malgrado – a doversi sposare per ottenere ciò che vogliono. Anche loro, poi, sono diversissimi: lei è una truccatrice teatrale, lui un duca. Come andrà a finire? Un libro che ci ricorda che volte le cose che sembrano andare per il peggio si rivelano vincenti.

Se il tuo mantra è “sto single per tutta la vita”: i libri da leggere

Non c’è nulla di male a decidere di rimanere single per tutta la vita, ma questo non significa che un pizzico di romanticismo (almeno nei libri) non sia la ricetta giusta per trascorrere il perfetto San Valentino. I romanzi da leggere.

Per il mio amore, Whiskey di Kandi Steiner

Un’amicizia che piano piano si trasforma sempre di più in qualcosa di diverso, di più profondo, con cui fare i conti. Però non sempre la vita va come si vorrebbe e allora le cose si possono fare davvero complicate per il cuore. Per il mio amore, Whiskey di Kandi Steiner pubblicato da Always Publishing è un romanzo profondo ed emozionante, intenso e indimenticabile.

Thunder. La potenza dell’amore di Paola Chiozza

Ci spostiamo sulle piste di Formula 1, dove conosciamo due acerrimi nemici che un tempo erano amici del cuore. Lei è l’unica Team Principal donna a gestire una scuderia di Formula 1. Lui è un campione. Tra frecciatine, un’attrazione palpabile e ricordi del passato, Thunder. La potenza dell’amore di Paola Chiozza è intenso e romantico. È pubblicato da Always Publishing.

L’amore non è un caso. Lovelight di B. K. Borison

Lei è una tatuatrice che non cerca l’amore, lui è un consulente finanziario divertente e affascinante. Si può essere amici ma scoprire di volere qualcosa di più uno dall’altro? Super romantico, avvolgente come una coperta calda, L’amore non è un caso. Lovelight di B. K. Borison pubblicato da Newton Compton è un romanzo ambientato in un paesino e capace di sciogliere i cuori.