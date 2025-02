Fonte: iStock Libri da leggere a febbraio 2025: otto titoli da non perdere

Romanzi divertenti, romantici, storie avventurose e sorprendenti, libri che fanno riflettere, che lasciano il segno e che sono tutti da sottolineare. Le nuove uscite ci offrono tantissimi spunti di lettura e così diventa ancora più semplice trovare il compagno di viaggio giusto per il mese di febbraio.

E mentre si attende l’arrivo a maggio del Salone del Libro di Torino, che senza dubbio è un appuntamento fondamentale dell’editoria nostrana e internazionale e che coincide con numerose uscite, le pubblicazioni delle case editrici ci tengono compagnia con tante storie diverse: da quelle vere, a quelle inventate, ma tutte accomunate dalla capacità di farci staccare quel qualche ora dalla quotidianità per immergersi in altre vite, altre esperienze e altri punti di vista.

Una selezione di libri da leggere nel mese di febbraio 2025, per tutti i tipi di lettori.

Il Dio che hai scelto per me di Martina Pucciarelli

Un esordio letterario sorprendente e capace di portare i lettori in una storia vera, nell’esperienza personale dell’autrice Martina Pucciarelli che, in Il Dio che hai scelto per me (pubblicato da HarperCollins), racconta la sua vita all’interno dei Testimoni di Geova e del momento in cui ha deciso di allontanarsi dalla comunità. Un libro intenso e doloroso, da leggere.

Onesto di Francesco Vidotto

Una storia profonda e poetica, di quelle che alla fine ti lasciano un grande insegnamento. Che, nel caso di Onesto di Francesco Vidotto, pubblicato da Bompiani, è quello di lasciare andare per riscoprire la vita con occhi nuovi. Protagonista è un anziano signore, Guido, che vive in un casello dismesso della vecchia ferrovia tra i boschi di Cadore. Condivide l’esistenza con la sua gatta Moglie e con una scatola di lettere, firmate da Onesto, che sono piene di vita e di vicende straordinarie. Una storia che lascia il segno.

Mile High – Sfiorando il cielo di Liz Tomforde

Cambiamo completamente genere per virare al romance e parlare di Mile High – Sfiorando il cielo di Liz Tomforde, pubblicato da Always Publishing e primo volume di una serie. Protagonisti sono un’assistente di volo per una squadra di hockey e un giocatore. Lei, a quanto pare, ha l’autostima bassissima, lui è il bad boy della squadra, ma questo non impedisce all’amore di prende piede e travolgerli. Una storia romantica e una coccola perfetta per le giornate sotto le coperte, con una tazza di tè caldo e qualche candela accesa.

Onyx storm di Rebecca Yarros

Un romanzo molto atteso, uscito in contemporanea in mondiale: è Onyx storm di Rebecca Yarros (Sperling & Kupfer), il terzo capitolo della saga Fourth Wing. Si tratta di un romantasy che ha ottenuto tantissimo successo da parte dei lettori di tutto il globo. Ovviamente vanno letti prima i volumi precedenti Fourth Wing e Iron Flame e l’innamoramento per questa storia avvincente e avventurosa è assicurato.

Butterfly di Martta Kaukonen

Un thriller psicologico mozzafiato che vede come protagoniste due donne. Da una parte c’è Ira, giovane e ossessionata, dall’altra c’è Clarissa psicologa affermata. Entrambe nascondo grandi segreti: una è una folle serial killer, l’altra è una donna in carriera, che con il suo aspetto vuole rispondere a un cliché. Una storia che si legge una pagina dopo l’altra e che – come i migliori gialli – tiene con il fiato sospeso fino alla fine. Pubblicato da Longanesi.

Ti ricordi di Sarah Leroy di Marie Vareille

Ti ricordi di Sarah Leroy di Marie Vareille è un romanzo che ci porta negli anni Novanta, a quando Sarah e Angélique diventano amiche. E poi al 2001 quando sono ancora legatissime e Sarah è una studentessa modello e una nuotatrice di talento. Fino a quando non scompare, senza che il corpo venga mai trovato. Vent’anni dopo Fanny Courtin, giornalista e sorella di Angélique, torna a Bouville con la figlia che inizia a indagare sul caso. Un romanzo ricco di mistero e di suspense, pubblicato da Rizzoli.

Non ci sono buone notizie – L’anno più bello di mia madre, nonostante tutto di Andrea Rizzoli

Andrea Rizzoli racconta l’anno doloroso, intenso ma anche bello di sua mamma Eleonora Giorgi, a partire dalla diagnosi di tumore. E le pagine di Non ci sono buone notizie – L’anno più bello di mia madre, nonostante tutto custodiscono tutto: “Paura, speranza, dolcezza, le priorità che cambiano, il tempo che diventa insieme alleato e nemico, il “quando” che si trasforma in “se””, si legge nella quarta di copertina. Un libro che contiene la prefazione di Eleonora Giorgi e la postfazione di Paolo Ciavarro. Pubblicato da Piemme.

Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas

È sempre il momento giusto per leggere un grande classico, ma se c’è una serie amatissima che lo porta in scena allora l’idea di prenderlo (o riprenderlo) in mano diventa ancora più intrigante, soprattutto se si vuole fare un confronto.

È il caso di Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, un romanzo che parla di vendetta, ma non solo, pieno di colpi di scena e intrighi e che tiene banco sin dall’epoca della sua pubblicazione. La miniserie in onda su Rai 1 ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo, il libro – come è ovvio che sia – fa senza dubbio lo stesso. Questa edizione è pubblicata da Einaudi.

