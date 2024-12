Durante le feste si affrontano tanti pranzi e cene e l'alletata perfetta per non avere problemi è la tisana digestiva

Fonte: iStock Le tisane digestive da provare per affrontare pranzi e cene delle feste

Le feste sono un momento di svago, in cui non mancano pranzi e cene, incontri con amici e parenti, e spesso si rischia di esagerare un po’ e, di conseguenza, di dover fare i conti con difficoltà digestive.

Inoltre i piatti che vengono portati in tavola sono più elaborati, ricchi, frutto di ricette complesse e a cui nel quotidiano non siano così abituati e che, quindi, potrebbero far sentire appesantiti.

Ed è per questa ragione che usare una tisana digestiva può essere la soluzione ideale per sentirsi meglio e più leggeri. Se questo non bastasse, berla può aiutare ad affrontare un nuovo pasto importante.

La più amata e venduta è quella di Equilibra, con finocchio, arancia e menta, che facilitano la funzione digestiva, e camomilla per un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.

Equilibra tisana digestiva

Tisana digestiva Equilibra, perché usarla

È la più venduta e si può servire sia calda che fredda: è la tisana digestiva di Equilibra che è a base di finocchio, anice e menta, ingredienti che favoriscono la funzione digestiva, mentre la camomilla promette di agire sul sistema digerente con un’azione emolliente e lenitiva. Infine, vi è la liquirizia che regala un ottimo sapore alla bevanda.

Equilibra tisana digestiva

Utilizzarla è molto semplice: basta inserire il filtro in una tazza di acqua bollente e poi lasciarlo in infusione per circa 5 minuti. Da sottolineare che le bustine sono sigillate e non vi sono punti metallici o colla. È un prodotto amatissimo, perché oltre ad avere un ottimo sapore è anche efficace.

Le altre tisane da provare (non solo digestive)

In commercio ci sono moltissime tisane di ottima qualità da provare per la loro funzione digestiva, ma non solo, e che sono perfette per affrontare con un pizzico di serenità in più i pranzi e le cene delle feste.

Come quella di Yogi Tea: la Digestion Bio, un infuso ayurvedico, che contiene diversi ingredienti, tra cui cardamomo, finocchio e zenzero. Oltre a questo, è anche privo di caffeina.

Ottimo sapore, la tisana può essere gustata in qualsiasi momento della giornata, basta lasciarla in infusione per cinque minuti in una tazza d’acqua. La si può acquistare in grandi quantità: sei pacchi da 17 bustine di una miscela che risulta speziata, dolce e digestiva.

Digestion Bio di Yogi Tea

È a base di melissa, camomilla e finocchio la tisana digestiva di Digestive Tea, che promette di essere depurativa e sgonfiante, per ventre e pancia piatta, al gusto di liquirizia. Il filtro va inserito in 200 ml di acqua bollente e poi lasciato in infusione per circa 7 minuti, questa bevanda è perfetta dopo i pasti e si può provare anche in versione fredda.

Digestive Tea Tisana digestiva

Bonomelli propone una tisana probiotica sgonfiante con finocchio, anice e carvi che promette di favorire la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Il filtro va messo in infusione a 80 gradi per tre minuti.

Bonomelli tisana con probiotico sgonfiante

C’è, infine, After Dinner Mints di Cupper: si tratta di un infuso biologico con doppia menta e finocchio, realizzato con ingredienti naturali e dal gusto speziato. Dopo aver portato a ebollizione l’acqua, si deve lasciare raffreddare per un minuto e poi versare sulla bustina; il tempo d’infusione va dai 2 ai 3 minuti.

After Dinner Mints di Cupper

Queste sono alcune delle tisane ideali da sorseggiare durante le festività ma, in generale, sono perfette in ogni momento dell’anno perché aiutano nella digestione.