Re Carlo, il suo segreto per smaltire gli eccessi del pranzo di Natale

IPA Re Carlo

Non si può di certo dire che Carlo d’Inghilterra sia un beone. Il Monarca è a dir poco morigerato, soprattutto a tavola. Spesso salta il pranzo per continuare a lavorare e, una volta di fronte al piatto, si limita a salutari pasti a base di verdure e legumi. Di dolci non è un grande appassionato e di alcolici neppure. Eppure, in vista delle feste di Natale e dei loro eccessi, il Re ha pensato a un preparato speciale, pensato specificatamente per correre ai ripari quando si esagera con i brindisi.

In vendita la cura per i postumi

Un nuovo articolo è recentemente entrato sugli scaffali del negozio del Re presso la tenuta reale di Sandringham. Al prezzo di sole 3,99 sterline chiunque può acquistare una speciale “cura per i postumi della sbornia”. Si tratta di un kit a forma di biscottino, un tipico Christmas Cracker, ripieno di un composto di erbe in grado di alleviare mal di testa e sonnolenza. Cinque gli ingredienti principali, tutti naturali.

Il finocchio lenisce la digestione e riduce la nausea, la camomilla per la sua funzione antinfiammatoria, i semi di cumino a supporto della funzionalità epatica e, infine, zenzero e aneto. Green Cuisine, il marchio che lo produce, lo dichiara “un ottimo regalo per chiunque sia incline ad esagerare”. All’interno di ogni confezione si trovano due bustine del mix erboristico per una tisana calda da concedersi la mattina successiva ai balordi festivi.

Anche il Re si concede un brindisi

D’altronde, a Natale si è tutti più buoni e anche più goderecci. In vista delle feste, persino il sempre così appuntito Carlo si è concesso un bel brindisi. Poco tempo fa, il Re è stato ospite di un nuovo spazio dedicato alla produzione e alla cultura della birra a Covent Garden, nel West End di Londra. Dopo aver osservato attentamente il lavoro dei mastri birrai, Carlo è passato alla pratica, stillando birra alla spina.

“È una pinta di Guinnes perfetta!” ha commentato un esperto. “Se lo dici tu” ha risposto ironico il Re, testimoniando la ritrovata serenità dopo l’annuncio del miglioramento del suo stato di salute e dell’alleggerimento delle cure contro il cancro. Un piccolo momento di leggerezza e uno strappo alla regola in vista dei festeggiamenti ufficiali a Sandringham, dove invece il protocollo sarà rigidissimo.

Il galateo reale sugli alcoli

Non vi è alcuna regola ufficiale che vieta al Re di concedersi un bicchierino, seppur certamente con moderazione. Esiste, tuttavia, un rigido galateo cui attenersi quando si brinda in pubblico. Il calice di vino deve essere sempre, tassativamente, tenuto per lo stelo; l’approccio all’alcol, quando si è viaggio, deve rispettare le regole locali e, a tutti i membri della famiglia reale, non è in nessun caso consentito accettare un drink da uno sconosciuto (e qui, per lo più, si tratta di buon senso). Infine, è assolutamente vietato consumare bevande alcoliche durante i Garden Party, gli aperitivi non ufficiali dei royal che terminano attorno alle ore 18:00.

