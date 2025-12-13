Re Carlo, il videomessaggio di speranza: “Le cure contro il cancro saranno ridotte”

IPA Re Carlo

Si sente “positivo e ottimista”. Sono queste le parole trapelate poco prima del videomessaggio di Re Carlo, andato in onda alle 8 (ore inglesi) di venerdì sera 12 dicembre. Sostenitore del Cancer Research UK, il Re ha ricevuto la diagnosi nel 2024. Con il suo messaggio, registrato per la campagna Stand Up For Cancer 2025, Carlo rompe un tabù: i Reali non hanno mai commentato né parlato del proprio stato di salute in pubblico, prima del Re e della Principessa del Galles. E sono parole di speranza, quelle del Re, che nel 2026 ridurrà le cure contro il cancro.

Il messaggio di Re Carlo sul cancro

Venerdì sera, 12 dicembre, alle ore 8 inglesi, Re Carlo ha parlato apertamente della sua lotta contro il cancro: il raro videomessaggio è stato fatto a favore della campagna Stand Up To Cancer, che ogni anno raccoglie fondi per la ricerca e la cura contro il cancro (si occupa anche di prevenzione, tema tanto caro al Re). Nella mattinata, l’account ufficiale della Famiglia Reale aveva condiviso un’anteprima del videomessaggio: il Monarca, seduto di fronte alla telecamera, in procinto di parlare della sua esperienza.

La “buona notizia” è che le cure contro il cancro potranno essere ridotte. “La diagnosi precoce salva semplicemente delle vite. Ho sentito questo messaggio ripetutamente durante le mie visite ai centri oncologici in tutto il Paese. So anche quanta differenza ha fatto nel mio caso, permettendomi di continuare a condurre una vita piena e attiva, anche durante il trattamento”.

E ha aggiunto: “Oggi posso condividere con voi la buona notizia: grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e al rispetto delle ‘prescrizioni mediche’, il mio programma di cure contro il cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno. Questo traguardo è sia una benedizione personale che una testimonianza dei notevoli progressi compiuti nella cura del cancro negli ultimi anni; una testimonianza che spero possa essere di incoraggiamento per il cinquanta per cento di noi a cui verrà diagnosticata la malattia prima o poi nella vita”.

Il Re si è concentrato molto sulla tematica della prevenzione: “Come ho già detto, i momenti più bui della malattia possono essere illuminati dalla più grande compassione. Ma la compassione deve essere accompagnata dall’azione. Questo dicembre, mentre ci riuniamo per riflettere sull’anno trascorso, prego che ognuno di noi possa impegnarsi, come parte dei nostri buoni propositi per l’anno a venire, a fare la propria parte per aiutare a individuare precocemente il cancro. La tua vita, o quella di una persona cara, potrebbe dipendere da questo”.

L’annuncio nel 2024

È stato Buckingham Palace ad anticipare parte del discorso di Carlo: si è concentrato sul percorso di recupero e, come anticipato dai tabloid, nessun accenno al tipo di cancro trattato. In cura da febbraio 2024, Carlo ha condiviso pubblicamente la diagnosi di cancro, dopo essersi sottoposto a un intervento per l’ingrossamento della prostata. Anche la Principessa del Galles, nello stesso periodo, si è sottoposta alla chemioterapia preventiva.

Del resto, quella di Carlo è sempre stata una linea ben differente rispetto alla defunta madre, la Regina Elisabetta II. “Sua Maestà ha scelto di condividere la diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che ciò possa aiutare la comprensione pubblica per tutte le persone, in tutto il mondo, che sono colpite dal cancro”, così Buckingham Palace aveva commentato la scelta del Re di annunciare la diagnosi.