Le festività non sono ancora finite e la voglia di trascorrere dei momenti di assoluto relax a casa, oppure in vacanza, è il modo migliore per iniziare l’anno e i nuovi impegni, con lo spirito giusto.

E non c’è niente di meglio che possa tenerci compagnia di un libro, uno intrigante, oppure divertente, magari avventuroso, oppure in grado di farci riflettere ed emozionare.

Sono tantissimi i romanzi recenti che vale la pena inserire nella lista di quelli da leggere, oppure si può spolverare un classico intramontabile in una nuova edizione. Non importa quale sarà la storia che sceglieremo per tenerci compagnia nel 2026, la cosa importante è che sia perfetta per noi. Nove libri da leggere a gennaio 2026.

I capolavori di Jane Austen

Un cofanetto imperdibile per chi ama la penna senza tempo di Jane Austen. L’autrice inglese è nata 250 anni fa (è nata il 16 dicembre del 1775) e ci ha lasciato dei romanzi indimenticabili. Il cofanetto di Newton Compton comprende l’edizione integrale di sei volumi: Ragione e sentimento, Orgoglio e pregiudizio, L’abbazia di Northanger, Mansfield Park, Emma e Persuasione. A cura di Felicia Kingsley. Questo prezioso cofanetto è un’idea regalo perfetta per noi o per chi deve scoprire Jane Austen.

Mala. Roma criminale di Francesca Fagnani

Nuova edizione di Mala. Roma criminale di Francesca Fagnani, un libro che va alla scoperta della criminalità organizzata della capitale. Un vero e proprio volume di inchiesta in cui la giornalista ci accompagna nei meandri del crimine e delle lotte di potere. In questo nuovo volume, pubblicato da Sem, si trova un capitolo inedito. Per chi segue la cronaca e apprezza le letture non fiction.

La donna della camera numero 11 di Ruth Ware

Ruth Ware ha un grande talento nel costruire libri thriller appassionanti, lo fa anche in La donna della camera numero 11 dove la protagonista Lo Blacklock torna al lavoro e lo fa invitata alla presentazione alla stampa di un lussuoso hotel svizzero. Peccato che poi, giunta lì, non incontri una donna che afferma di essere in pericolo di vita… adrenalina, colpi di scena e una trama congeniata alla perfezione, rendono questo libro la lettura perfetta per chi apprezza i gialli. Pubblicato da Newton Compton.

Anima. Ediz. speciale decimo anniversario di Wajdi Mouawad

Un libro che ha lasciato il segno e che torna, a dieci anni dalla sua prima pubblicazione, con un’edizione speciale. Stiamo parlando di Anima. Ediz. speciale decimo anniversario, un giallo imperdibile scritto da Wajdi Mouawad e pubblicato da Fazi Editore. La storia inizia con la morte di una donna, la moglie di Wahhch Debch, che a causa del dolore e dal bisogno di risposte si mette sulle tracce del killer. Questa nuova edizione ha la copertina rigida, lavorazioni speciali e una nuova prefazione di Melania Mazzucco.

Montauk. La storia vera dietro Stranger Things di Marcella Boccia

Un’analisi intrigante dietro la serie cult (e del momento) Stranger Things? Montauk di Marcella Bocca è un libro che parte dal Montauk Project e dagli esperimenti realmente documentati del programma MKUltra e affronta tematiche come bambini “speciali”, controllo mentale, dimensioni parallele. Il libro perfetto per chi segue la serie Netflix. Pubblicato da Editrice 33 Pagine.

Pietro. Un uomo nel vento di Roberto Benigni

La storia di Pietro, pescatore, apostolo, missionario e guida della chiesa, diventa un libro avvincente, in cui non mancano azione e colpi di scena, che ci accompagna attraverso la Storia. Pietro. Un uomo nel vento di Roberto Benigni, pubblicato da Einaudi, è la versione ampliata e arricchita dello spettacolo in onda su Rai 1. Scritto con Michele Ballerin, Chiara Mercuri e Stefano Andreoli. Per chi apprezza la grande capacità narrativa di Benigni.

People we meet on vacation di Emily Henry

Poppy e Alex sono amici da tanto tempo, nonostante siano diversissimi. Ogni anno, per oltre 10, hanno organizzato una vacanza insieme per avere un’occasione per incontrarsi, dal momento che vivono lontani. Ma due anni prima hanno rovinato tutto. E se ci provassero ancora una volta? Un romanzo romantico, brillante e che lascia il segno. E per chi vuole vivere le emozioni due volte, c’è anche il film su Netflix: disponibile a partire dal 9 gennaio. Ed è il libro perfetto per le più romantiche. Pubblicato da Midnight.

Un gatto per due di Angela Jariwala

Un’altra storia romantica, di quelle che lasciano il segno e che ci ricordano che nella vita esistono le seconde possibilità. È quella di Un gatto per due di Angela Jariwala (Newton Compton Editori), che ci presenta Jenni, il suo gatto Oscar e Fred. Se lei è felice dopo la fine della sua ultima relazione, lui è un vigile del fuoco con una vita complicata. E se il gatto diventasse proprio il “mezzo” con il quale i due si avvicinano? Per chi è alla ricerca di un romanzo dolcissimo.

Treccani. Il libro dell’anno 2025

Il volume perfetto per chi si tiene sempre aggiornato è Treccani. Il libro dell’anno 2025: così da avere una visione ampia sui fatti salienti dei dodici mesi che ci siamo appena lasciati alle spalle. Si passa dalla cultura, all’arte, dalla politica all’economia, ma senza dimenticare scienza e tecnologia, non solo in una visione italiana, ma internazionale. Imperdibile, basti pensare che raccoglie 1169 notizie approfondite, 108 articoli di grandi autori, 95 box redazionali, 81 grafici e mappe e 446 immagini.

